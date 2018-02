„heute-show“ entschuldigt sich bei AfD-Politiker

Ich bin froh, dass es noch solche Satiresendungen gibt. Leider fast immer zu später Stunde, sollen wohl doch nicht so viele Zuschauer mitbekommen. Mit der Themenauswahl und Darstellung bin ich auch nicht immer glücklich. Das ist aber kein Grund, an diesem Format generell zu kritisieren. Was bei der "heute show" passiert ist, ist leider in allen Medien das Problem. Aus Kostengründen wird auf eine fundierte Recherche verzichtet. Es gibt keinen Korrektor mehr, fehlerhafte Beiträge so fast normal. Allerdings dürfte das im üppig zwangsgebührenfinanzierten ÖRR nicht der Fall sein. Vielleicht mehr in Qualität investieren als jedem Zeitgeist und Format hinterher hecheln? Da es an dieser Stelle passt. Dank an die SZ, dass bei einigen Artikeln kommentiert werden kann und das weitestgehend auch zugelassen wird. Wie beim Fernsehen gibt es auch bei der Zeitung genügend Luft nach oben, man sollte den Redakteuren abe immer unterstellen, dass sie guten Journalismus machen wollen.