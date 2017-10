Heute rockt Max Giesinger das Kemnitzer Festzelt Es ist zwar Montag. Aber am Dienstag ist Feiertag. Also steht einer Party nichts entgegen. Auch an anderen Orten locken Anfang der Woche viele Veranstaltungen. Was los ist, findet man hier: www.sz-veranstaltungskalender.com.

Max Giesinger © dpa

An seinen Hits kommt derzeit keiner vorbei. „80 Millionen“, „Wenn sie tanzt“ oder ganz aktuell „Roulette“ läuft im Radio hoch und runter. Dabei hat Max Giesinger mit seinen noch 28 Jahren (am 3. Oktober hat er Geburtstag) schon eine spannende Karriere hinter sich, mit ersten Bands, einem Jahr als Straßenmusiker in Australien und Neuseeland, mit einer Ablehnung als Student bei der Popakademie Baden-Württemberg (Aufnahmeprüfung nicht bestanden), mit einer erfolgreichen Teilnahme bei der Castingshow „The Voice of Germany“, einem Streit mit seinem damaligen Label, einer binnen 24 Stunden erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne zur Finanzierung seines ersten Albums und jetzt vollen Konzerten. Heute Abend spielt er in Kemnitz, nachdem er vor wenigen Wochen schon in Löbau begeistert hat. Karten kosten 28 Euro. Einlass ist ab 18 Uhr.

zur Startseite