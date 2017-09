Heute rockt Kemnitz los Das Oktoberfest wird vom derzeit erfolgreichsten DJ-Duo eröffnet. Wo am Wochenende außer beim Kemnitzer Oktoberfest noch gefeiert werden kann, erfahrt Ihr hier: www.sz-veranstaltungskalender.com.

Das erzgebirgische DJ-Duo Stereoact wird in Kemnitz dem Publikum am Freitag einheizen. © SZ-Archiv

Das Kemnitzer Oktoberfest 2017 startet heute so richtig. Bei der sunhine-live-Party wird wieder mächtig abgefeiert und abtanzt. sunshine live ist ein privater deutschlandweiter Hörfunksender mit dem Schwerpunkt elektronische Tanzmusik. Dem entspricht auch das Lineup im riesigen Kemnitzer Festzelt: Mit Stereoact, DJ Falk und Jay Frog gibt es den Partyhöhepunkt in der Oberlausitz am Freitag. Stereoact sind schon viele Jahre in den Clubs und auf den Festivals dieser Welt unterwegs. Ihre Bootlegs und Remixe sind weit über die Grenzen Deutschlands bekannt. Stereoact sind das erfolgreichste deutsche DJ-Duo des Jahres. Das Produzenten-Team aus dem Erzgebirge hat mit einem Remix des Schlagers „Die immer lancht“ 2016 die deutschen Charts gestürmt und mit „Der Himmel reißt auf“ und „Nummer eins“ nachgelegt. DJ Falk ist ein norwegischer Diskjockey, Sänger und Songwriter. Er ist bekannt für seine spektakulären Lasershows und sein Remixing auf der Bühne. Jay Frog gehörte vier Jahre lang bis 2006 zu „Scooter“ und ist seitdem allein als DJ (House, Dance/Electronic) in Deutschland unterwegs.

Eine aufwendige Sound- & Lightshow sorgt für das ultimative Partyfeeling. Wer nicht dabei sein kann: sunshine live wird live ab 22 Uhr vom Ort des Geschehens übertragen! Der Eintritt kostet 11,30 Euro.

