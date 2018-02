Heute Pückler-Vortrag

im Besucherzentrum Branitz

Cottbus. „Fürst Pückler und die DDR. Stationen einer Annäherung“ nennt sich ein Vortrag des Cottbuser Fürst-Pückler-Forschers Ulf Jacob, der am heutigen Mittwoch, dem 21. Februar, um 18.30 Uhr im Besucherzentrum auf dem Branitzer Gutshof gehalten wird. Der Gartenkünstler und Reiseschriftsteller Hermann Fürst von Pückler-Muskau (1785-1871) erhielt erst anlässlich seines 200. Geburtstages im Jahr 1985 die ihm gebührende Anerkennung und durfte ins Kulturerbe der DDR aufrücken. (kay)

Hafenquartier am Cottbuser Ostsee morgen vorgestellt

Cottbus. Die preisgekrönten Entwürfe für das neue Hafenquartier am Cottbuser Ostsee werden am Donnerstag, dem 22. Februar, um 18 Uhr im städtischen Rathaus am Neumarkt vorgestellt. Durch die Ausstellung mit den elf Entwürfen führt Jury-Vorsitzender Professor Heinz Nagler. Der Cottbuser Ostsee soll aus dem bereits stillgelegten Tagebau Cottbus-Nord entstehen und mit einer Wasserfläche von 19 Quadratkilometern bis 2024 zum größten künstlichen See Brandenburgs werden. (kay)

zur Startseite