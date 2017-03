Heute Angebotsschluss für Ferienanlage in Kollm Die Feriengesellschaft Stausee Quitzdorf will 69 Bungalows und einen Campingplatz mit 160 Stellplätzen verkaufen.

Der Campingplatz befindet sich direkt am Stausee Quitzdorf. © andré schulze

Direkt am Stausee Quitzdorf befinden sich der Campingplatz und die Bungalowsiedlung der Feriengesellschaft Stausee Quitzdorf mbH. Die Firma beabsichtigt, die in ihrem Eigentum befindliche Ferienanlage in Kollm zu verkaufen. Das teilt die Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz mbH, kurz ENO, auf ihrer Internetseite mit. Heute ist Einsendeschluss für Angebote von Kaufinteressenten. Auf einer Fläche von gut 46 000 Quadratmetern befinden sich in einer Bungalowsiedlung 69 Bungalows und auf einem Campingplatz 160 Stellplätze.

Die Bungalows stehen direkt am Seeufer, der Campingplatz unweit davon am Quitzdorfer Weg 2. Auch der Campingplatz mit seinen 100 Campingflächen für Dauercamper und 60 Plätzen für Kurzzeit-Camping verfügt über einen eigenen Strandbereich. Zum Campingareal gehören ein Verkaufsladen, zentrale Toiletten- und Waschanlagen sowie Beachvolleyballfelder und Spielplätze. Den Angaben der ENO zufolge hat sich die Anlage in den vergangenen Jahren als Urlaubsdomizil etabliert und verfügt über eine gewachsene Dauercampingstruktur. Vor fast 40 Jahren wurden die Bungalows errichtet. Für einzelne sei eine Teilsanierung erfolgt. Es gibt verschiedene Ausstattungsvarianten.

Der Landkreis hatte zeitweise in Bungalows der Feriengesellschaft auch Flüchtlinge untergebracht. Mit dem Rückgang der Flüchtlingszahlen war diese von Anfang an nur für eine gewisse Zeit angekündigte Nutzung wieder beendet worden.

Kaufinteressenten für die Ferienanlage an den zwei Standorten mussten nicht nur kurz darstellen und beschreiben, welches Nutzungskonzept sie für das Areal haben. Sie sollen dem bisherigen Eigentümer auch mitteilen, welche Investitionen sie für die Ferienanlage am Stausee Quitzdorf planen. Als Verhandlungsbasis nennt der Verkäufer als Kaufpreis für die angebotene Ferienanlage 250 000 Euro. Wann über die Gebote von Interessenten entschieden wird, wurde nicht bekannt gegeben. In dem Kaufangebot wird aber darauf hingewiesen, dass die Vergabe erfolgen soll „an den Bieter mit der nachhaltigsten Kombination aus angebotener Kaufpreishöhe und Nutzungskonzept“. Heißt also, dass nicht unbedingt der Kaufinteressent gewinnt, der den besten Preis bietet.

Die Ferienanlage wird im Flächennutzungsplan als Gebiet für Erholung mit Erweiterungsflächen ausgewiesen.

zur Startseite