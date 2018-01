Heute Abend im Camillo auf Zeitreise Ein Filmemacher zeigt Ost-Schicksale von der friedlichen Revolution 1989 bis 2015. Anschließend kann diskutiert werden. Wer schon mal schauen will, was in der kommenden Woche los ist: sz-veranstaltungskalender.com.

© PR

Am Sonntag wird der prämierte Dokumentarfilm „Alles Andere zeigt die Zeit“ (Leipzig und anderswo 1989-2015) im Camillo-Kino in Görlitz vorgestellt. Der Filmemacher Andreas Voigt zeigt Menschen, die er 1989 bei den Demonstrationen getroffen und 25 Jahre später erneut besucht hat, um herauszufinden, wie sich ihre Schicksalswege im Laufe der Zeit entwickelt haben. Heute ist Voigts „Leipziger-Reihe“ ein beeindruckendes Dokument über individuelle Schicksale im deutschen Osten nach der Wende, eine Arbeit, die eine so ehrenvolle Auszeichnung wie den „Bayerischer Filmpreis 2017“ mit Recht verdient hat.

Nach dem Film wird eine Diskussion darüber mit dem Autor angeboten. Gleich anschließend soll dann eine weitere Gesprächsrunde in der Camillo-Kneipe mit Zeitzeugen aus der Stadt oder der Region stattfinden. Die Veranstaltung im Camillo (Handwerk 13) beginnt 18.30 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr, der Eintritt kostet sechs Euro.

