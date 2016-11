Heu- und Strohballen in Flammen Rund 50 Feuerwehrleute waren am Freitag in Wilthen im Einsatz, um den Brand zu löschen. Dabei hatten sie es nicht leicht.

Beinahe ein Großbrand: Am Freitagabend stand in Wilthen ein Strohlager in Flammen. Zur Brandursache ermittelt jetzt die Polizei. © Jens Kaczmarek

Sechs Stunden lang waren Feuerwehrleute am Freitagabend in Wilthen im Einsatz, um den Brand von rund 60 großen Heu- und Strohballen zu löschen, die auf einem Feld hinter dem Plattenbaugebiet an der Karl-Marx-Straße lagerten.

Gegen 19 Uhr wurde das Feuer bemerkt. Zuerst rückten die Kameraden von Wilthen und Tautewalde aus. Weil der Brand jedoch sehr groß und schwierig zu löschen war, wurden kurz darauf auch die Wehren von Kirschau und Rodewitz alarmiert. Ein Teil der insgesamt rund 50 Einsatzkräfte kümmerte sich um die Wasserversorgung, der andere Teil um die Brandbekämpfung. „Die Ballen kontrolliert abbrennen zu lassen, war nicht möglich. Der starke Rauch hätte über mehrere Tage die Mieter der angrenzenden Wohnungen belastet. Das wäre niemandem zuzumuten gewesen“, sagt der Wilthener Gemeindewehrleiter Sven Kunath.

Mit Hilfe von Technik vom Bauhof und vom Besitzer der Ballen wurde das Heu und Stroh auseinandergezogen, um es löschen zu können. Der starke Wind fachte die Flammen aber immer wieder an. Erst gegen 1 Uhr war der Einsatz beendet. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bisher noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sven Kunath hält es angesichts des Regens in den letzten Tagen für unwahrscheinlich, dass die Ballen sich selbst entzündet haben. (SZ/ks)

