Hetzjagd ohne Hemmungen Ein millionenschweres Rennen auf der Formel-1-Piste von Monza soll die Marathon-Bestzeit unter zwei Stunden drücken.

Eliud Kipchoge gewinnt den Olympia-Marathon. Und er will der Erste sein, der unter zwei Stunden läuft. © dpa

Die markigen Schlagzeilen – sie stehen schon, bevor der Startschuss ertönt. „Mission to Mars“ oder auch „Breaking2“ sind die Slogans, die der US-Sportartikelriese Nike erfunden hat, um etwas zu erreichen, wovon die Marathon-Welt träumt: die Bestzeit über die 42,195 Kilometer unter zwei Stunden zu drücken. Dazu soll ein Trio aus Ostafrika auf der Autorennstrecke im italienischen Monza einem minutiös ausgeklügelten Zeitplan hinterherhecheln.

Viel mehr drang aus der Unternehmenszentrale in Oregon nicht nach draußen, weil ganz viel Geld mitläuft: Rund 30 Millionen Dollar flossen in Vorbereitung und Verpflichtung der Protagonisten, zu denen der Rio-Olympiasieger Eliud Kipchoge gehört. „Ich werde konstant schnell rennen. Ich schaffe es“, sagt der Kenianer.

Der 32-Jährige soll ein Durchschnittstempo von 21 km/h durchhalten. Das sind 100 Meter in 17 Sekunden – und das 422-mal. Kann das der menschliche Organismus auf natürlichem Weg? Die Zweifel verstärken sich gerade wieder, weil Rio-Olympiasiegerin Jemima Sumgong kürzlich bei einer Trainingskontrolle mit Epo-Doping aufflog. Kipchoge versicherte daraufhin eilig, bei ihm gehe im Vorbereitungscamp alles mit rechten Dingen zu. Er führe ein ganz normales Leben, höre gern Musik, putze selbst die Toiletten. Und: „Wir bekommen ganz normales Essen.“

20 Topläufer wurden unter Laborbedingungen getestet – und drei ausgewählt. Neben Kipchoge sind das noch Lelisa Desisa aus Äthiopien und Zersenay Tadese aus Eritrea. Bill Bowermann, Trainer und Mitbegründer von Nike, bemüht die Weisheit: „Der wahre Zweck des Laufens ist nicht, Rennen zu gewinnen, sondern die Grenzen des menschlichen Wesens zu testen.“

Nicht ganz so euphorisch verfolgen die Veranstalter der klassischen Straßenläufe den generalstabsmäßig geplanten Marathon. „Ich weiß nicht, was das bringen soll außer einer guten Marketingveranstaltung“, meint Jo Schindler, Renndirektor beim Frankfurt-Marathon, Deutschlands ältestem Stadtmarathon. Dass auf einer Piste für die Formel 1 nun vielleicht Laufgeschichte geschrieben werde statt wie bislang in den Metropolen dieser Welt, sei das Thema unter Kollegen am Rande des Frühjahrsklassikers in London gewesen.

Ein Laborversuch tritt anstelle der Volksfeste – und damit hat Schindler ein Problem, der die Rahmenbedingungen als Quatsch bezeichnet. Er stört sich an der Hetzjagd, wenn ein Führungsfahrzeug auf der ebenen 2,4-Kilometer-Runde den Luftwiderstand nimmt, Begleit-Motorräder die Getränke reichen. „Und wenn ich unterwegs noch die Tempomacher auswechsele, ist das höchst zweifelhaft.“ Insgesamt 18 in sechs Gruppen, darunter Hochkaräter wie der frühere 1 500- und 5 000-Weltmeister Bernard Lagat, sind engagiert worden.

Auch die flexible Startzeit sei ein Unding. Der Versuch wird am Samstagmorgen 5.45 Uhr gestartet. Sollten die Bedingungen aber nur einen Hauch vom Ideal abweichen, wird verschoben, wohl auf Sonntag. „Bei uns wird morgens um 10 Uhr angeschossen: egal, ob es schneit oder die Sonne scheint“, sagt Schindler. Ein Weltrekord dürfe aus seiner Sicht vom Leichtathletik-Weltverband nie und nimmer anerkannt werden – und wird es dem Vernehmen nach auch nicht.

Die Organisatoren der großen Stadtläufe, die ihr teures Elitefeld oft genug mit der Marschroute nach neuen Bestmarken auf die Strecken schicken, fühlen nicht nur einen Teil vom Marathongeist verraten. Sie fürchten auch um einen Antrieb ihres Massenbetriebs, obwohl Mark Milde, Rennleiter vom Berlin-Marathon, gesagt hat: „Der Weltrekord ist gut für unser Renommee. Aber es würde mir nicht das Herz brechen, wenn wir ihn verlören.“ Wirklich nicht?

Als Paul Tergat am 28. September 2003 die Schallmauer von 2:05 Stunden unterbot, sonnte sich der Marathon in der Hauptstadt fortan in einer regelmäßig wiederkehrenden Publicity. Äthiopiens Legende Haile Gebreselassie lief 2007 und 2008 auf dieser Strecke zum Weltrekord und drückte ihn bis auf 2:03:59 Stunden. 2011 war der Kenianer Patrick Makau noch mal 21 Sekunden schneller und bald darauf Landsmann Wilson Kipsang weitere 15 Sekunden. Das ist der Mythos Berlin. Auch die gültigen 2:02:57 Stunden des Kenianers Dennis Kimetto kamen 2014 vor der Silhouette am Brandenburger Tor zustande.

Aber geht es wirklich noch einmal drei Minuten schneller? Bereits 2014 brachte der Laufexperte und Buchautor Herbert Steffny dazu eine interessante Abhandlung heraus. Titel: „Wann laufen Männer den Marathon unter zwei Stunden?“

Als regelmäßiger Gast im Hochland von Kenia und Äthiopien, wo ein schier unerschöpfliches Reservoir der Hoffnung auf ein besseres Leben hinterherrennt, verknüpfte der frühere Weltklasseläufer seine Beobachtungen sowie die Praxiserfahrungen mit einer Regressionsanalyse der Jahresweltbestzeiten. Ergebnis: Die Zwei-Stunden-Grenze ist im Jahr 2028 fällig. Einschränkung: „Vergessen wir durch Doping manipulierte Leistungssprünge.“ (mit sid)

