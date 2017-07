Hetze und Harmonie Die rechtsextreme NPD hat ihren Bundestagswahlkampf in Riesa begonnen. Die Antwort darauf war: bunt.

Martialisch bedruckte Kleidung und ein Redner, der sich der NS-Sprache bedient: Bundesvorstandsmitglied Sascha Roßmüller beschwor während der Wahlkampfveranstaltung der NPD die „multikulturelle Endlösung". Rund 400 Teilnehmer zählte die Veranstaltung am Sonnabend in der Riesaer Stadthalle.

Laut Polizei nahmen etwa 80 Menschen an der Gegendemo teil.

Gegenprotest mit Festcharakter: Schon am Vormittag startete die Aktion am Rathausplatz.

Die NPD-Fahne kostet beim Wahlkampfauftakt am Sonnabend in der Stadthalle Stern nur noch die Hälfte: fünf statt zehn Euro. Auch die Bierkrüge mit Parteiemblem sind reduziert. An den Ständen tummeln sich die Anhänger der Partei, die mittlerweile so unbedeutend ist, dass das Bundesverfassungsgericht es Anfang des Jahres nicht für nötig hielt, sie zu verbieten. Und das, obwohl sie nun hochoffiziell als verfassungsfeindlich gilt. Bundestag und jüngst auch Bundesrat haben beschlossen, das Grundgesetz so zu ändern, dass Parteien mit diesem Label künftig keine staatliche Förderung mehr bekommen. Für die seit Jahren klamme NPD könnte das, das Ende sein, ganz ohne Verbot.

Die 400 Anhänger, die nach Riesa gekommen sind, scheinen angesichts dessen das letzte Kapital der Partei zu sein. Sie sollen den Bundestagswahlkampf schmeißen. Fast wäre ihre Anreise obsolet geworden. Erst zwei Tage vor Ende der Frist konnte der NPD-Sprecher verkünden, dass die 30 000 Unterstützungsunterschriften, die nötig sind, um überhaupt antreten zu können, jetzt vorliegen. Die Parteien, die schon im Bundestag sind, müssen diese Hürde nicht nehmen. – Hauptsächlich Männer warten im Foyer der Stadthalle drauf, dass es losgeht – auffallend viele in Karohemden und kurzen Hosen. Sie geben den Blick auf tätowierte Beine frei, auf Eiserne Kreuze und Symbole der germanischen Mythologie. An den Füßen ist die Marke New Balance beliebt, vor allem bei jungen Nationalen. Andere tragen Trachten oder Anzug, so wie der Vorsitzende Frank Franz, der stets geschniegelt auftritt. Die Parteipromis wollen ihre Anhänger auf den Wahlkampf einstimmen, sie an die deutschen Tugenden erinnern. Doch gerade pünktlich fängt die Partei nicht an. Es fehlen noch Reisebusse, heißt es. Eine Dreiviertelstunde später geht es los. Moderatorin Ricarda Riefling, lange blonde Haare, Mutter von vier Kindern – wofür sie ausgiebig beklatscht wird – bittet darum, bis zum Ende sitzenzubleiben. Der Hinweis ist offenbar nötig und geht vor allem an die Männer in den hinteren Reihen. Dort, wo das Publikum schon das erste Bier in den Händen hält.

Dass die Riesaer Stadthalle seit einem Stadtratsbeschluss im Vorjahr wieder für politische Veranstaltungen nutzbar ist, hat die NPD offenbar als Einladung verstanden. Zudem ist die Partei in Riesa gut vernetzt: Riesa sei für sie nicht Sport-, nicht Stahl- und auch nicht Nudelstadt, sondern: der Sitz der Deutschen Stimme, heißt es von der Bühne. Inhaltlich dreht es sich bei den Rednern vor allem um das Leib-und-Magen-Thema der NPD: Zuwanderung. Sascha Roßmüller, Mitglied im Bundesvorstand sowie beim rechten Motorradclub Bandidos, warnt vor einem „Bevölkerungsaustausch“. Sprachlich orientiert er sich nah am Vokabular der NS-Zeit und beschwört die „multikulturelle Endlösung“. Noch einen Zacken radikaler wirkt Ex-Parteichef und Holocaustleugner Udo Pastörs, wenn er die Deutschen mal wieder über alle erhebt. Und wer ist deutsch? „Deutsch ist der, der so aussieht wie wir“, skandiert er ins Mikrofon. Ein Mann mit Glatze und Tattoos im Nacken schaut nach links und rechts, als überprüfe er sein Deutschsein. Er sieht eine ältere Frau mit Dauerwelle und geblümtem Kleid und einen Mann mit dunklem Haar und Sakko.

Für die meisten von Pastörs Zuhörern unbemerkt, füllt sich zeitgleich der Platz vor der Stadthalle mit einer bunten Menge Gegendemonstranten. Parteien, lokale Vereine und die Initiative Riesaer Appell haben sich bereits am Vormittag auf dem Rathausplatz getroffen. Der rechtsextremen Zusammenkunft nichts entgegenzusetzen, kam für sie nicht infrage. Anders sah das der CDU-Stadtverband. Er wollte der NPD durch Gegenveranstaltungen nicht zusätzliche Aufmerksamkeit verschaffen. Ignorieren? Protestieren? Ein Zeichen setzen, ja, aber wie? Diese Fragen werden in Riesa jedes Mal diskutiert, wenn sich die NPD ansagt. CDU-Stadträtin Dr. Christine Geiger ist am Sonnabend trotz der Absage ihres Stadtverbandes auf den Rathausplatz gekommen. „Aber eher als Privatperson“, sagt sie. Andere Parteien nutzen die Gelegenheit, um am Sonnabend parallel zur NPD in den Wahlkampf zu starten – quasi als buntes Gegenangebot. Dass ihre Partei, die CDU, sich daran nicht beteiligt, findet Geiger gut. „Wir lassen uns doch von der NPD nicht diktieren, wann wir unseren Wahlkampfauftakt machen.“ Aber tatenlos zusehen, wie Hunderte Rechtsextreme nach Riesa kommen, wollte sie auch nicht. Nur die Demo, die direkte Konfrontation am Stern lehnt sie ab. „Die da drin sind, stimmen wir nicht mehr um.“

Konstantin Paul, der als Ansprechpartner bei Kundgebung und Demo dabei ist, geht es um die Wirkung der Aktionen nach außen: „Nur wenn wir zusammenkommen, diskutieren, können wir eine breite Zivilgesellschaft aufbauen. Wenn sich niemand mehr für Politik interessiert, haben wir verloren.“

