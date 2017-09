Hessen beendet Berliner Flaggenposse Für den Umgang mit einer zerschlissenen hessischen Fahne erntet ein Bezirksamt nur Spott.

Eine neue Hessen-Fahne für Berlin: Lucia Puttrich, hessische Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten, hilft dem Bezirksamt Berlin-Charlottenburg aus der Not. © dpa

Der Jakob-Kaiser-Platz im Berliner Stadtteil Charlottenburg ist nicht gerade der schönste in der Hauptstadt. Autokolonnen quälen sich durch einen Kreisverkehr, über Brücken führen gleich zwei Autobahnen unmittelbar an dem Kreisel vorbei. Einziger Lichtblick inmitten von Abgasen und Lärm ist die grüne Insel in der Mitte, auf der die Fahnen aller deutschen Bundesländer im Winde wehen. Aller Länder?

Nicht ganz, denn Hessens Flagge fehlt seit März, weil sie zerschlissen war und Geld für eine neue fehlte. Was anfangs auch kaum jemanden störte. Doch dann wuchs sich die Sache zu einer handfesten Posse aus, die irgendwie auch nur in Berlin spielen kann.

Rückblick: Seit gut einem Jahrzehnt stehen am Jacob-Kaiser-Platz die Fahnenmasten. „Wir wollten den Platz verschönern, als eine Art „Tor zu Berlin“ für die Besucher präsentieren, die etwa vom Flughafen Tegel kommend über den Platz fahren“, heißt es aus dem Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf. Doch so eine Fahne hält bei Wind und Wetter nicht ewig, muss auch mal ausgetauscht werden.

Während das jahrelang funktionierte, auch weil das Bezirksamt die Flaggen kostenbewusst im Dreierpack einkaufte, ist nun alles anders. Im Frühjahr befand der neue Baustadtrat Oliver Schruoffeneger vor dem Hintergrund einer Haushaltssperre, dass nicht mehr nachbestellt wird. Es gebe Wichtigeres als den Unterhalt der Fahnen, der pro Jahr mit 11 000 Euro zu Buche schlage. Die Müllbeseitigung in den Parks etwa.

Was also tun? Findige Mitarbeiter der Behörde kamen auf die Idee, einfach eine zweite Bremen-Fahne aufzuhängen. Die war noch auf Lager. Doch das erwies sich als Reinfall. „Es gab Diskussionen, Bürger riefen an und wiesen auf das doppelte Bremen hin“, schildert Michael Waibel vom Bezirksamt. Bremen II wurde wieder entfernt. Hessen blieb aber außen vor.

Das wollte die Landesregierung in Wiesbaden nicht auf sich sitzen lassen, als sie von den finanziellen Nöten in Berlin erfuhr. Sie spendete kurzerhand eine rot-weiße Hessen-Flagge mit blauem Löwenwappen. Am Mittwoch übergab Lucia Puttrich, Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten, die Fahne im Rathaus Charlottenburg. Am Donnerstag soll sie an ihren zuletzt kahlen Mast gehängt werden.

„Wir sind in Hessen gewohnt, pragmatisch zu handeln und schnelle Lösungen zu finden“, sagt Puttrich und schiebt gleich noch eine kleine Spitze hinterher: „Aber dauerhaft werden wir mit solchen kleinen Maßnahmen die Haushaltsprobleme von Berlin nicht lösen können.“ Immerhin: „Die Angelegenheit hat zu keinen diplomatischen Verwicklungen geführt“, sagt Puttrich. „Wir haben es mit Humor genommen.“

Engelmann spricht von einer „schönen Geste“. „Ich bin froh und dankbar, dass wir nun wieder komplett sind und Hessen wieder seinen souveränen Platz einnimmt“, sagt er fast staatstragend. Die Zukunft der Fahnengalerie sei allerdings - auch vor dem Hintergrund der Haushaltslage - offen.

Im Berliner Flaggenhaus am Alexanderplatz kostet eine drei Meter große Hessen-Flagge übrigens 77,98 Euro plus Mehrwertsteuer, für ein Vier-Meter-Modell werden 107 Euro plus Mehrwertsteurer fällig. „Digital bedruckt, Polyestergewirke, 110 Gramm je Quadratmeter, doppelt gesäumt und maschinenwaschbar“, wie Geschäftsführer Thomas Lünser erläutert. Eine gute Qualität also, die im Berliner Wind drei bis vier Jahre hält. (dpa)

zur Startseite