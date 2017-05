Herzschwäche als Volkskrankheit Beim SZ-Gesundheitsforum im Malteser Krankenhaus St. Johannes war Dr. Rüdiger Soukup ein gefragter Ratgeber.

Der Chefarzt der Abteilung Innere Medizin im Malteser Krankenhaus St. Johannes referierte vor mehr als 100 Zuhörern in Kamenz über die Herzschwäche und wie sie erfolgreich behandelt werden kann. © Bernd Goldammer

Dr. Rüdiger Soukup, Chefarzt der Abteilung Innere Medizin im Malteser Krankenhaus St. Johannes sprach jetzt im Foyer der Kamenzer Einrichtung über die Möglichkeiten von Diagnose und Therapie bei Herzschwäche. Über Hundert Zuhörer waren dabei. Dem modernen Patienten ist klar, dass sein Herz die zentrale Pumpe seines Kreislaufes ist. „Im Laufe eines Menschenlebens schlägt es um die drei Milliarden mal und bewegt dabei etwa 250 Millionen Liter Blut durch den Körper“, so Dr. Rüdiger Soukup. Zusammen mit den Blutgefäßen bildet das Herz das „Herz-Kreislauf-System“. Über das Blut werden Sauerstoff und Nährstoffe in die Körperzellen transportiert und Endprodukte aus dem Stoffwechsel der Zellen und Kohlendioxid wieder abtransportiert. Herzschwäche ist der zweithäufigste Grund für akute Krankenhauseinweisungen in Deutschland. Auch Menschen, die sich in den besten Jahren wähnen, sollten aufmerksam sein. 2015 kamen von 100 000 Einwohnern zwischen 45 bis 65 Jahren immerhin 183 wegen Herzinsuffizienz zur sofortigen Behandlung ins Krankenhaus. Ab 65 erhöht sich diese Zahl nochmal erheblich. 2 296 Patienten dieser Altersgruppe wurden wegen Herzinsuffizienz ins Krankenhaus gebracht.

Frühe Behandlung ist wichtig

Herzschwäche ist eine besonders gefährliche Volkskrankheit mit hoher Sterberate, frühestmögliche Behandlung ist deshalb wichtig. Erlebbar wird die Herzschwäche vor allem durch häufig auftretende ungewöhnliche Müdigkeit, Luftnot und Wasseransammlungen im Körper. Herzschwäche bedeutet, dass der Körper ungenügend mit Blut, Sauerstoff und Nährstoffen versorgt wird. Die Lebensqualität wird dadurch stark beeinträchtigt. Diagnosemöglichkeiten sind wichtig. „Ursachen können Durchblutungsstörungen am Herzen, Herz-Rhythmus-Störungen, aber auch Stoffwechselerkrankungen, entzündliche Erkrankungen oder Nebenwirkungen von starken Medikamenten sein“, so Dr. Soukup klar. Es gehe also auch um Aufklärung. „Wir stellen an unserem Krankenhaus sämtliche diagnostische Methoden bereit, um die Ursachen von Herzbeschwerden schnellstmöglich herauszufinden.“ Wie das geht, konnten die Zuhörer auf der Leinwand sehen. In einer Echokardiografie, auch als Herz-Ultraschall bekannt, stellte der Chefarzt den Zustand eines gesunden Herzens dem eines erkrankten gegenüber. Die moderne Diagnostik habe erheblich zu Behandlungserfolgen beigetragen. Rasche Erkenntnisse führen schnell zur erfolgreichen Therapie. In hartnäckigen Fällen wird sogar die Implantation eines „Eventrecorders“ möglich. Durch ihn kann die Funktion des Herzens über Jahre hinweg beobachtet werden. „Hat der Patient in dieser Zeit Beschwerden, können wir feststellen, ob sie zum Beispiel durch Vorhofflimmern oder eine andere Herz-Rhythmus-Störung ausgelöst wurden.“

Das Malteser Krankenhaus ist gut aufgestellt. Zur Therapie von Herzinsuffizienz können hier fast alle gängigen Methoden, von der medikamentösen Versorgung bis zur Implantation von Herzschrittmachern und Defibrillatoren ermöglicht werden. „Die Behandlung von Herzerkrankungen hat sich erheblich weiterentwickelt“, so Dr. Soukup. Herzinsuffizienzpatienten könne rasch und effektiv geholfen werden. „Beeinträchtigungen der Lebensqualität dieser Patienten können heutzutage erheblich vermindert werden“, so Dr. Soukup.

zur Startseite