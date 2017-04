Herzschlagfinals für beide RIO-Teams Die Frauen können den Aufstieg noch aus eigener Kraft schaffen. Bedingung: Sieg in Radeberg. Für die Männer sieht‘s düster aus.

Das wird ein Hammer-Wochenende! Zumindest für die Handball-Frauen und -Männer der HSG Riesa/Oschatz. Denn in der Sachsenliga steht der letzte Spieltag auf dem Programm. So viel ist klar: Die Damen wissen danach auf jeden Fall, wie es kommende Saison weitergeht.

Denn das Team reist als Zweitplatzierter zum Spitzenreiter Radeberger Sportverein. Das hätte niemand besser inszenieren können! Und nach dem Pokal-Halbfinale vor einigen Wochen, das nach großem Kampf, vielen unschönen Szenen und zweimaliger Verlängerung an Radeberg ging, ist die Brisanz vor dem Gipfeltreffen groß. Dabei ist die Rechnung total einfach: Wenn das RIO-Team des Trainergespanns Loose/Salomo gewinnt, ist es Staffelsieger und steigt in die Mitteldeutsche Oberliga auf. Doch kampflos wird sich der RSV nicht geschlagen geben. Er hat bei lediglich drei Niederlagen eine insgesamt überragende Saison gespielt und steht am 29. April im Sachsenpokalfinale gegen die HSG Neudorf Döbeln.

RIO dagegen hatte zuletzt eine kleine Durststrecke zu überwinden, die unter anderem auf einen durch Verletzungen ausgedünnten Kader zurückzuführen war. Spielmacherin Carmen Schneider wird wohl auch in Radeberg fehlen, weil über den Einspruch zu ihrer Sperre nach dem Skandal-Halbfinale noch nicht entschieden wurde. Linkshänderin Sandra Kube will nach einem Bänderriss dagegen wieder angreifen.

In jedem Fall reisen die RIO-Damen mit gehörig Wut im Bauch zum Endspiel – und in der Halle werden sie mit Sicherheit nicht alleingelassen. Denn eine Fahrschule stellt für die Fans einen Reisebus zur Verfügung, der ganz sicher gut gefüllt sein wird. Sicher ist auch das: Eine Verlängerung wie im Pokal wird es am Sonnabend nicht geben.

Die Herren der HSG RIO stehen indes vor einer nicht minder schweren Aufgabe und müssen sich unabhängig vom Ausgang des letzten Spieles auch noch gedulden. Die Konstellation: Letzter Gegner ist in der Oschatzer Rosentalhalle am Sonnabend der HC Elbflorenz 2., Sachsenliga-Primus mit lediglich einer Niederlage. Dass RIO sportlich gesehen noch den 11. und damit vorletzten Platz verlassen kann, ist also eher fraglich. Aber: Liga-Konkurrent TSV 1862 Radeburg hat für die kommende Saison seine Mannschaft aus dem Spielbetrieb zurückgezogen, wie Staffelleiter Helmut Hertel gestern auf SZ-Anfrage bestätigte. Damit steht Radeburg neben dem punktlosen Plauen-Oberlosa 2. als Absteiger fest. Kann sich RIO also doch noch über den Klassenverbleib freuen? „Dafür sind die Aussichten eigentlich nicht so gut“, so Helmut Hertel. Man müsse abwarten, wer am Ende aus der Mitteldeutschen Oberliga absteigt und in die Sachsenliga kommt. Entscheidung also vertagt auf das nächste Wochenende. Kleiner Trost: Der Staffelleiter ist RIO-Fan. „Ich halte Riesa den Daumen“, so Helmut Hertel. (rt/hsg))

