Herzinfarkt auf der Autobahn Ottendorf-Okrilla. Der Notruf eines Lkw-Fahrers hat am Freitagmittag auf der Autobahn zwischen Bautzen und Dresden zu einem Rettungseinsatz geführt. Der 45-Jährige hatte gegen 12.15 Uhr seinen Lkw an der Anschlussstelle Ottendorf-Okrilla abgestellt und klagte über Schmerzen in der Brust. Es war Eile geboten. Während die Polizei die Autobahn sperrte, landete ein Rettungshubschrauber an der Einsatzstelle und brachte den Patienten anschließend in ein Krankenhaus. Womöglich hatte er einen Herzinfarkt erlitten. Die Chefin des Mannes kümmerte sich darum, dass ein Ersatzfahrer den Laster wegfuhr. Aufgrund des Rettungseinsatzes kam es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen auf der A4.

Radfahrer am Eierberg verletzt Lichtenberg. Im Kreisverkehr am Eierberg bei Pulsnitz ist am Donnerstagmorgen ein Radfahrer von einem Auto angefahren worden. Die 59-jährige Opel-Fahrerin hatte gegen 6.55 Uhr den 43-Jährigen offenbar übersehen. Der Mann stürzte und verletzte sich leicht. Sanitäter brachten ihn zur Versorgung in ein Krankenhaus. Der Schaden an dem Auto und dem Bike betrug etwa 400 Euro.

Zeugen zu Ladendiebstahl gesucht Bautzen. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen zu einem räuberischen Ladendiebstahl, der sich am Sonnabend, dem 19. August, in Bautzen ereignet hat. In den Nachmittagsstunden war ein derzeit unbekannter Mann in einem Supermarkt an der Frederic-Joliot-Curie-Straße aufgefallen, als er mehrere Flaschen Schnaps in einen Rucksack steckte und den Markt verließ, ohne zu bezahlen. Dies fiel einem 32-jährigen Kunden auf, der den Dieb auf dem Parkplatz stellte. Dabei kam es zu einem Handgemenge. Der unbekannte Tatverdächtige riss sich los und zog angeblich ein Messer, mit dem er versuchte, den 32-Jährigen anzugreifen. Der Täter flüchtete anschließend in Richtung Stadtzentrum. Dabei soll er von einem derzeit unbekannten Zeugen verfolgt worden sein. Die Ermittler wollen wissen, wer das Geschehen am Supermarkt beobachtet hat. Wer hat den Täter anschließend verfolgt? Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Bautzen auch telefonisch unter der Rufnummer 03591 3560 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Sechs Vermisste an einem Tag Kamenz. Gleich mit sechs Fällen von vermissten Personen musste sich die Beamten des Polizeirevieres Kamenz am Donnerstag beschäftigen. Zwischen 13.30 und 23.30 Uhr gingen die entsprechenden Anzeigen bei der Polizei ein. Fünf der gesuchten Personen im Alter zwischen zehn und 55 Jahren fanden die Polizisten nach kurzer Zeit. Eine 15-jährige Dauerausreißerin, die am späten Abend ihre Betreuungseinrichtung in Königsbrück verlassen hat, konnte noch nicht gefunden werden.

Fahrrad gestohlen Kamenz. Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Willy-Muhle-Straße in Kamenz hat ein unbekannter Dieb am Mittwochabend ein Mountainbike gestohlen. Das 26-Zoll große Fahrrad der Marke Specialized war gelb-türkis lackiert und etwa 750 Euro wert. Das durchtrennte Seilschloss ließ der Täter zurück.