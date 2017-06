Herzanfall während der Fahrt? Bei einem Unfall wurde ein Mann schwer verletzt. Möglicherweise hatte er gesundheitliche Probleme.

zurück Bild 1 von 2 weiter Bei dem Unfall kollidierte der Dacia mit einem Baum und blieb auf der Seite liegen. © Jens Kaczmarek Bei dem Unfall kollidierte der Dacia mit einem Baum und blieb auf der Seite liegen.

In dieser Rechtskurve ist der Dacia geradeaus durch Zaun und Hecke gefahren.

Ein Unfall hat sich am Donnerstagmorgen in Doberschau ereignet. Dabei wurde ein Mann schwer verletzt. Er war 7.45 Uhr mit einem Dacia auf der Karl-Marx-Straße in Doberschau unterwegs. In einer Rechtskurve kam er nach links von der Straße ab. Er fuhr durch eine Hecke und einen Zaun auf ein Grundstück. Dort kollidierte der Dacia mit einem Baum und blieb auf der Seite liegen. Der schwer verletzte Fahrer wurde ins Krankenhaus gebracht. Bei dem Mann soll es sich um einen Herzpatienten handeln, sodass gesundheitliche Gründe als Unfallursache nicht ausgeschlossen sind. Die Polizei ermittelt. (szo)

zur Startseite