Herwigsdorf feiert bunt Zum 700-jährigen Ortsbestehen haben die Einwohner eine Festwoche veranstaltet. Auch andere Dörfer haben dieses Jubiläum.

Lächeln fürs Foto: Sie schauten beim Festumzug zu. © Bernd Gärtner

Aus Anlass des 700-jährigen Ortsjubiläums haben die Einwohner von Herwigsdorf eine ganze Festwoche gestaltet. Als Höhepunkt gab es am Sonntag einen Umzug, der die Geschichte des Dorfes präsentierte. Viele Vereine und Einrichtungen und alle Generationen machten mit. Auch in Ottenhain wurde am Wochenende das 700-jährige Jubiläum gefeiert. Rosenhain ist am kommenden Wochenende dran. (SZ)

