Hertigswalder Dorfbach wird gesichert Das Bachbett muss beräumt werden- Auch an den Uferwänden wird gebaut. Ein genauer Termin steht noch aus.

In diesem Sommer wird der Dorfbach im Sebnitzer Ortsteil Hertigswalde instand gesetzt. Das kündigt die Stadtverwaltung an. An einem Teilbereich des Dorfbachs ist demnach die Beräumung des Bachbettes und die Sicherung der Uferwände notwendig. Es handelt sich dabei um eine Maßnahme der Hochwasserschadensbeseitigung 2013. Die zu sichernde Stelle befindet sich in Hertigswalde am Abzweig Sprungschanzenweg, es sind ausschließlich private Flächen betroffen. Als Gewässerunterhalter führt die Stadt hier auch die teilweise Instandsetzung der Bachsohle durch. Die Arbeiten finden in Abstimmung mit der unteren Wasserbehörde in den Sommermonaten statt und sollen etwa zwei Wochen dauern. Ein genauer Termin wurde noch nicht bekannt gegeben. Die Kosten für die Bauarbeiten liegen bei rund 20 000 Euro und werden zu hundert Prozent aus Fördermitteln bezahlt. (SZ)

