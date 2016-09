Hertha-Bubis in Bautzen Die zweite Mannschaft der Berliner tritt am Sonntag um 13.30 Uhr auf der Müllerwiese an und kommt als Tabellenzweiter.

Eine Szene vom letzten Duell zwischen Budissa und Hertha II am 15. Mai in Berlin. Hier entscheidet der Bautzener Ezequiel Horacio Rosendo (links) diesen Zweikampf mit Sinan Kurt klar für sich. © Torsten Zettl

Bautzen. Nach sechs Spieltagen in der Fußball-Regionalliga Nordost ist ein erstes Zwischenfazit durchaus berechtigt. An der Tabellenspitze thront der FC Carl Zeiss Jena mit 18 Punkten und 16:1 Toren. Es scheint so, dass das sensationelle Aus im Thüringenpokal mit 0:1 in Sondershausen (7. Liga) tatsächlich der vielfach zitierte „Schuss vor den Bug“ war. Im Moment präsentiert sich die Mannschaft von Trainer Zimmermann trotz permanenter Unruhe im Verein wie ein potenzieller Aufstiegskandidat.

Auf den Medaillenplätzen hinter Jena haben sich überraschend Hertha BSC II – am Sonntag ab 13.30 Uhr auf der Bautzener Müllerwiese zu Gast – sowie RB Leipzig II eingefunden. Vor einer Woche feierte die RB-Reserve im städtischen Prestigeduell beim Aufsteiger Lok Leipzig einen 1:0-Erfolg. Ein Spiel mit Folgen für Lok, denn kurz vor Spielende wurde Teammanager René Gruschka von einem Böller getroffen. Da die Probstheidaer als Wiederholungstäter gelten, dürfte eine drastische Strafe durch das Sportgericht des Nordostdeutschen Fußball-Verbandes (NOFV) ins Haus stehen. Bautzen will am Sonntag den zweiten Heimsieg einfahren. Den letzten Vergleich am 15. Mai in Berlin gewann Budissa nach einem 0:1-Pausenrückstand durch zwei Treffer von Chris Reher mit 2:1. (js)

