Herrscherin über die Papiere Seit 1995: Ute Binder kümmert sich um die Buchhaltung beim KJSC Döbeln.

Schreibtisch, Papiere, Laptop – KJSC-Schatzmeisterin Ute Binder befindet sich in ihrem Element. © André Braun

Als gute Seele des Kinder- und Jugendsportclubs Döbeln (KJSC) will sie sich nicht bezeichnen. Aber dass sie einiges für ihren Verein tut, gibt sie zu: Ute Binder Schatzmeisterin des Clubs. Sie macht die komplette Buchhaltung bis hin zum Abschluss, stellt Anträge, verwaltet die 140 Vereinsmitglieder. Die Herrscherin über die Papiere also, die die Arbeit erledigt, ohne die ein Sportverein in der heutigen Zeit nicht mehr auskommt. Außerdem säubert sie die Judohalle, sorgt für das Catering – sollte bei Trainingslagern oder Wettkämpfen Bedarf bestehen – und packt auch sonst mit an, wenn es gebraucht wird. So ist Ute Binder also doch irgendwie die gute Seele des Vereins und deshalb bei der 19. Sportlerwahl des Döbelner Anzeigers 2015/16 in der Kategorie „Ehrenamt – Ohne die es nicht geht“ nominiert.

Als ihr Ehemann Peter 1995 seinen Judoverein gründete, stieg die Döbelnerin automatisch ein und half mit. „Als dann 2008 die ganzen Tanzmädels mit dazu kamen, wurde es natürlich viel, viel mehr an Arbeit“, sagt Binder und fügt an: „Aber man wächst ja mit seinen Aufgaben und so ist es halt bis heute.“ Mit dem Sport verbunden war Ute Binder vor allem durch ihren Mann Peter und ihren mittlerweile 28-jährigen Sohn Tim, die aktiv den Judosport betrieben. „Ich fall ein bissel raus, bin nicht ganz so sportlich“, lacht die 52-Jährige, die selbst Fitness gemacht hat, und früher Geräteturnen sowie Leichtathletik. „Aber nie allzu lang“, erklärt Binder, auch weil sie ihr Herz mehr der Malerei gewidmet hat und in Meißen Porzellanmalerin erlernte. Da wäre dann mehr das das Hobby gewesen und nicht der Sport. „Aber ich habe mich gut reingefuchst“, sagt Ute Binder, die im Fitnessstudio und Hostel arbeitet.

Darüber, dass sie bei der Sportlerwahl nominiert ist, freut sich die Schatzmeisterin schon, schränkt aber gleich ein: „Eigentlich bin ich viel lieber im Hintergrund und mache meine Arbeit.“ Zeit für ihre Hobbys bleibe da eher wenig. So hätte es in jüngerer Vergangenheit keine Radtouren mehr gegeben, Ski gefahren würde aber alljährlich und auch für ihren Garten nimmt sich die 52-Jährige ihre knappe Zeit. Für ihren Verein wünscht sich Ute Binder, dass weiter alles läuft. „Es läuft gut, es vertragen sich alle gut. Wir haben viele junge, engagierte Trainerinnen. Das ist schön und ich hoffe, dass weiter viele Kinder Sport treiben, zum Judo und zum Tanzen finden“, sagt Ute Binder und ihr ist anzumerken, dass sie zufrieden ist, wie der KJSC Döbeln derzeit aufgestellt ist.

