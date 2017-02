Herrnhuts Ordnungshüter für den Supermarkt Discounter sortieren ihre Waren in Regale und Boxen von Krause Metall ein. Die Firma wächst kräftig und profitiert inzwischen auch von Aufträgen in den USA.

Jonni Kreisch (links) und der Betriebsleiter der Firma Krause Metall, Thomas Hocke, setzen darauf, dass aus der großen Maschine das richtige Blech für Regal & Co. kommt. Die Herrnhuter Firma gehört zur Kesseböhmer-Gruppe und hat einen guten Lauf. © Rafael Sampedro

Was hier an der stattlichen Lasermaschine gefertigt wird, soll eine ganze Weile halten. Betriebsleiter Thomas Hocke und sein Kollege Jonni Kreisch werfen einen prüfenden Blick auf das Blechteil. Es gehört zu einem Möbelstück für Supermärkte und Discounter. Denn auf derartiges Laden-Mobiliar hat sich das Herrnhuter Unternehmen seit Jahren spezialisiert.

Fast jeder kennt die Waren, die aus dem Herrnhuter Werkstor rollen: „Wühltische“ aus Gittergeflecht in den Discountern, Ständer, an denen Tüten mit Sämereien für Gemüse und Blumen hängen oder Grußkarten präsentiert werden – und natürlich die Brötchenboxen, die seit einigen Jahren in vielen Discountern für das eigene Backsortiment Einzug gehalten haben. All dies kommt aus Herrnhut, auch wenn es der Kunde oft gar nicht weiß.

Krause Metall, das seit 1998 zur Kesseböhmer-Gruppe aus dem niedersächsischen Bad Essen gehört, ist bei dieser Art Ladenausstattung am Markt gut dabei: „Wir liefern europaweit bis Frankreich, Spanien, in die Benelux-Länder, Irland oder Südosteuropa“, zählt Betriebsleiter Thomas Hocke auf und fügt dann hinzu: „Seit November statten wir auch Supermärkte in den USA aus.“ In der Tat sind solche großen Körbe, in denen Angebotsware liegt, in Amerika bislang nicht üblich. Das ist für die Kesseböhmer-Gruppe und vor allem für Herrnhut eine Chance. Die Teile werden per Container in die USA gebracht und dort von Montageteams zusammengebaut – eine effektive Sache.

Doch auch auf dem europäischen Markt hat das Unternehmen gut zu tun: „Umrüstungen, Erweiterungen oder auch der Einzug der Backwaren in die Discounter bringen uns Aufträge“, erklärt Hocke. Mit den Aufgaben ist auch das Unternehmen gewachsen: Technisch gesehen hat es 2012/13 ein Technologie-Sprung ermöglicht, das Laden-Mobiliar nicht nur aus Draht, sondern auch mit Blechen und stabileren, edler wirkenden Röhren zu konstruieren. Eine wichtige Neuerung, die gerade bei den Präsentationssystemen für die Backwaren sehr hilfreich war.

Mit neuer Technik und neuen Aufträgen ist zudem die Mitarbeiterzahl deutlich gestiegen: „2013 hatten wir noch 85 Festangestellte, jetzt sind es mit zwei Azubis insgesamt 106. Hinzu kommen noch Leiharbeiter“, summiert Thomas Hocke. Der Zittauer ist selbst 2012 nach Herrnhut zur Kesseböhmer-Tochter gekommen. „Mir macht die Arbeit sehr viel Spaß, weil es so vielseitig ist“, sagt er.

Besonders spannend werden die kommenden Monate, denn auf dem Grundstück von Krause Metall soll ausgebaut werden, weil das Lager aus allen Nähten platzt und auch die Produktionsflächen nicht mehr ausreichen. Die Pläne für eine 3000 Quadratmeter große Halle, die Platz für beides bietet, stehen inzwischen. Auch Herrnhuts Stadtrat hat sie bereits gutgeheißen.

Der Neubau, der dann auch mit den Firmennamen Kesseböhmer und Krause Metall versehen sein wird, soll an der Ruppersdorfer Straße entstehen. Dafür müssen noch zwei Gebäude abgerissen werden. „Unter der Halle werden eine Tiefgarage und eine Verladeeinrichtung für bis zu vier Laster entstehen – damit können wir die Geräuschbelästigung für die Anwohner minimieren“, sagt der Betriebsleiter.

Denn die Anwohner musste das Unternehmen im Vorfeld der Planungen befragen und deren Bedenken einarbeiten. 2018 soll die Halle spätestens fertig sein, mindestens mit den Bauvorbereitungen will Hocke noch in diesem Jahr loslegen. Darüber hinaus lägen weitere Ausbaupläne in der Schublade.

Dass das Unternehmen künftig auch mehr Mitarbeiter braucht, bestätigt Betriebsleiter Hocke: „In drei, vier Jahren könnten wir durchaus 130 Mitarbeiter haben“, sagt er. Dabei bieten die Herrnhuter sowohl einfache Tätigkeiten als auch Anspruchsvolleres. „Unsere Mitarbeiter kommen etwa aus einem Radius bis 50 Kilometer aus Zittau, Löbau und Görlitz“, erklärt er. Gute Fachleute zu finden, sei zunehmend schwierig, auch deshalb setze man wieder mehr auf Ausbildung im eigenen Haus.

Auch wenn Herrnhut der kleinste Kesseböhmer-Standort ist – das Unternehmen setzt weiter auf Krause Metall. Und mit einer vollendeten B 178 n Richtung Autobahn, geht’s dann auch noch schneller, hofft Thomas Hocke.

zur Startseite