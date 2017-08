Herrnhuts Kaktus-Wunder Eine rekordverdächtige Blütenzahl hat der Blattkaktus eines Herrnhuters. Ganz zufällig ist der Erfolg aber nicht.

Hobbygärtner Bernd Herrmann freut sich über seinen 15 Jahre alten Kaktus mit 247 Blüten. Zwei Mann müssen inzwischen zupacken, wenn er vom Winter- ins Sommerquartier in den Hof umzieht. Foto: Matthias Weber © matthias weber

Bernd Herrmanns Kaktus ist in diesem Jahr eine rosa Wucht: 247 Blüten hat er zu Hochzeiten vor einigen Tagen getragen und noch immer blüht er im Hinterhof der Löbauer Straße 31 über und über. „Das habe ich auch noch nicht erlebt, über 100 Blüten hat er ja schon gehabt, aber so viele waren es noch nie“, sagt der stolze Besitzer. 15 Jahre ist die Pflanze inzwischen alt – und wie sie zu behandeln ist, weiß Herrmann ganz genau: „Am 15. Mai kommt er aus dem Hausflur in den Hof, dann wässere ich ihn einmal richtig durch und dann muss er sich allein kümmern“, erklärt der gelernte Florist, der bis vor fünf Jahren den Blumenladen in der Löbauer Straße in Herrnhut betrieben hat. Wichtig sei, dass der Kaktus sehr sonnig stehe – am besten an einer Hauswand, die die Wärme speichert.

Sein Prachtexemplar ist freilich nicht nur bei den Haus-Nachbarn beliebt – der ein oder andere Herrnhuter ist auch schon vorbeigekommen, um das Blütenmeer zu bestaunen. „Einigen habe ich auch Ableger gemacht“, sagt Herrmann. So werden die Kinder der Pflanze bald auch in Aschaffenburg oder Bautzen gedeihen.

zur Startseite