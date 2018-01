Herrnhuts geheimer Exportschlager Der Kirchensaal ist das Vorbild für viele weitere Bauten. Wie stark seine Wirkung weltweit war, erklärt ein Vortrag.

Der Herrnhuter Kirchensaal ist ein Vorbild vieler Bauten. Ein Vortrag am Mittwoch soll erklären, wie stark seine Wirkung ist. © Rafael Sampedro

Herrnhut. Der Herrnhuter Kirchensaal ist einzigartig – und auch wieder nicht. Denn die Herrnhuter Art, einen Raum für Versammlungen und Gottesdienste zu bauen und auszugestalten, hat weltweit Schule gemacht. Deshalb wird der Pfarrer der Brüdergemeine in Herrnhut, Peter Vogt, die architektonische Wirkung und die inhaltliche Idee in einem besonderen Vortrag am morgigen Mittwoch um 19.30 Uhr im Gemeindehaus „Alte Rolle“ (August-Bebel-Straße 3) erörtern. Sein Vortrag ist dabei die ausführliche Version der Rede, die Vogt bei der Zusage zu Fördergeldern für die Sanierung des Kirchensaales vor wenigen Wochen vor den Gästen der Ostdeutschen Sparkassenstiftung gehalten hat.

Peter Vogt wandert mit vielen Bildern auf den Spuren der Brüderischen Architekturkultur und sucht nach dem Herrnhuter Original in Bauten in Europa und von Labrador bis Südafrika. Dabei ist deutlich zu erkennen, wie sich der Kern dieser Idee vom 18. Jahrhundert bis zum Neubau eines Kirchensaales in Berlin Neukölln Anfang der 60er Jahre bis heute gehalten hat. Denn das typisch Herrnhutische ist auch im 2014 entstandenen Haus der Religionen in Bern nicht zu übersehen.

zur Startseite