Herrnhuts Feuerwehr will zum Feiern hoch hinaus Von Freitag bis Sonntag feiert die Stadtwehr ihren 140. Bei der Feier gibt es besondere Gäste und einen echten Hingucker.

Symbolfoto © Uwe Soeder

An diesem Sonntag können Sven Hieronymus und Matthias Grosser endlich hoch hinaus. Die beiden Kameraden der Feuerwehr in Herrnhut werden dann nämlich zeigen, was sie bei ihrer Ausbildung zum Thema Absturzsicherung gelernt haben. Dann nämlich werden sie den Turm des Herrnhuter Kirchensaales erklimmen und einer hilflosen Person Beistand leisten. Zumindest solange, bis ihre Kollegen und echten Höhenrettungsprofis aus Bautzen vor Ort sind: „Wir zeigen in einer Schauübung, wie man eine hilflose Person aus dem Kirchturm auf einer Trage abseilen kann“, erklärt Sven Hieronymus. Dabei sei die Schwierigkeit, dass man eben nicht mit der Drehleiter an den Ort des Geschehens herankomme, sondern tatsächlich mit Seilen arbeiten müsse. Dass die Fertigkeiten der Kollegen von der Bautzener Berufsfeuerwehr denen der Bergretter nicht nachstehen, wird dabei gut zu sehen sein.

Um diesen Höhepunkt am Sonntag in die Wege zu leiten, hatten die Herrnhuter Kameraden monatelang an vielerlei Strippen zu ziehen. Denn ihre Geburtstagsfeier soll etwas Besonderes sein. Mit einer Festsitzung an diesem Freitag um 19 Uhr beginnt das Jubiläum, bevor es mit DJ-Musik zum geselligen Teil übergeht. Die Gästeliste zeigt dabei auf historische Wurzeln und Verbindungen von Wehr und Stadt: So haben sich Gäste aus dem österreichischen Pottendorf angekündigt, dem Ort, den das Adelsgeschlecht derer von Zinzendorf ebenfalls in seinem Namen getragen hat. Und auch zu den Gästen aus dem tschechischen Suchdol gibt es historische Verbindungen.

Auf den Nachwuchs setzen die Herrnhuter dann am Sonnabend, wenn sich ab 10 Uhr knapp zehn Jugendwehren im Wettkampf auf dem Gelände von Öl-Engel messen. Am Nachmittag ist ein Familien-Programm geplant mit Hüpfburg, Kinderschminken und einer Technikschau, außerdem präsentieren sich die Bundespolizei und die Hundestaffel des DRK. Am Abend wird die Band Charly and the Sweets, deren junge Musiker aus Eibau und Neugersdorf kommen, auf der Bühne stehen. Mit Musik von der Blaskapelle der Nachbarwehr aus Berthelsdorf wird das große Fest am Sonntag nach der großen Schauvorführung ausklingen. „Wir hoffen, dass möglichst viele Gäste den Weg zu uns finden“, sagt Sven Hieronymus. Immerhin eröffnet die Feuerwehr in diesem Jahr einen wahren Herrnhuter Jubiläumsreigen.

zur Startseite