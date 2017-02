Herrnhuterin gewinnt im Radio Ilka Geisler hat bei einem Radio-Gewinnspiel Glück und schippert bald auf der Donau.

Bei ihrer Reise kommt Ilka Geisler auch in Budapest vorbei. © Archiv/dpa

Herrnhut. Eine 15-Tage-Schiffsreise hat die Herrnhuterin Ilka Geisler gewonnen. Wie die Pressesprecherin von MDR 1 Radio Sachsen, Peggy Ender, mitteilte, kann sich die Gewinnerin im April auf die Kreuzfahrt „Faszination Donaudelta“ freuen.

Gewonnen hat die Herrnhuterin durch ihre Aufmerksamkeit im Frühprogramm des Senders zwischen 5 und 9 Uhr. Wenn in dieser Zeit der Glückstitel des Tages in voller Länge zu hören ist, wird ein Gewinner ermittelt, erklärt Frau Ender. Und unter allen Teilnehmern der Aktionswoche ist zudem am Sonnabendvormittag eine Flusskreuzfahrt verlost worden und hierbei hatte Frau Geisler Glück.

Demnach beginnt ihre Schiffsreise in der Donaumetropole Wien und führt zunächst bis nach Budapest. Nach einer Stadttour durch Belgrad ist ein imposanter Taldurchbruch, das „Eiserne Tor“ zu erleben. Danach stehen das beeindruckende Donaudelta sowie die Städte Novi Sad, Kalosca und Bratislava auf dem Programm. (SZ)

zur Startseite