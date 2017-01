Herrnhuter Sterne wachsen wie im Bilderbuch Das Unternehmen aus Herrnhut richtet sich im Jubiläumsjahr familienfreundlicher aus, baut für Kinder an und gibt ein Buch heraus.

Firmensprecherin Jacqueline Schröpel mit den neuen Sympathieträgern des Unternehmens Emmi und Paul © Matthias Weber

Mit den beiden knuffigen Kindern möchte jeder gern Geburtstag feiern: Emmi und Paul sind Zeichenfiguren, die ein lustiges Zackenkostüm tragen – Sternekinder eben. Die beiden sind Geschwister, unternehmungslustig, wissensdurstig und vor allem die beiden neuen Sympathieträger der Herrnhuter Sterne GmbH. Denn das Unternehmen macht sich zum eigenen Geburtstag ein besonderes Geschenk: Es will Familien und vor allem Kindern mit einem Neubau und weiteren Investitionen mehr bieten als bislang. Am Ende soll das auch zu einer Zertifizierung für Familienfreundlichkeit durch den Tourismusverband des Freistaates führen. Und dabei sollen Emmi und Paul helfen.

Vor 120 Jahren war es, dass der heute weltweit bekannte Herrnhuter Stern erstmals für Verkauf und Versand im Manufakturbetrieb hergestellt und verschickt wurde. Das war im Stammhaus des Unternehmens in Herrnhut, an der Ecke Oderwitzer Straße. Das wird in diesem Jahr groß gefeiert. „Zwar reicht die Tradition noch weiter, in die Herrnhuter Schulen – vor allem nach Niesky – zurück. Die Idee aber, wie der Stern für den Versand in seine Teile zerlegt werden kann, die stammt von Pieter Verbeek aus Herrnhut“, fasst Firmensprecherin Jacqueline Schröpel zusammen. Und so sehen die Neuerungen in diesem Jahr aus.

Entdeckerwelt: Kinder sind in einem sternförmigen Neubau willkommen

Schon im April soll es mit den Arbeiten losgehen: Gleich links neben dem neuen Manufaktur-Gebäude in der Oderwitzer Straße soll nun ein Neubau für Kinder entstehen: „Dieses neue Gebäude soll Möglichkeiten zum Toben, Rutschen, Klettern und Spielen bieten, aber auch zum Basteln, für Unterrichtsstunden oder Kindergeburtstage“, erklärt Frau Schröpel. Die Innenausstattung mit Spielgerät wird die Firma Bergmann von der Kulturinsel Einsiedel anfertigen – allerdings etwas anders als viele es vom typischen Kulturinsel-Stil kennen. Geplant wird der Neubau vom Weißenberger Büro Bämsch.

Die Planer lassen sich dabei etwas Besonderes einfallen: „Das zweistöckige Gebäude soll auch außen an einen Stern erinnern“, erklärt die Sprecherin. Mit einbezogen in den rund sechs mal neun Meter großen Bau werden auch einige Garagen, die bereits neben der Manufaktur stehen. Auch ein Teil der Freifläche soll kindgerecht gestaltet werden. „Die Unterlagen für den Bauantrag werden derzeit fertiggestellt. Wir hoffen, dass wir das neue Haus im Spätsommer einweihen können“, hofft Frau Schröpel.

Eigene Kinderbuchreihe: Emmi und Paul erleben Geschichten

So wie die beiden gezeichneten Sternekinder Emmi und Paul im neuen Gebäude als Wegweiser und große Holzfiguren zum Anfassen präsent sein werden, so werden sie auch die Helden einer eigenen Kinderbuchreihe sein. Die Herrnhuter Sterne GmbH plant gemeinsam mit der Comenius Buchhandlung eine Kinderbuchreihe. Ein Buch pro Jahr soll erscheinen, in dem von Abenteuern der Geschwister erzählt wird. „Natürlich wird sich zunächst einiges um den Herrnhuter Stern oder auch die Adventszeit drehen, aber die beiden werden auch andere Abenteuer erleben – wir wollen da verschiedene sensible Themen ansprechen“, betont Jacqueline Schröpel.

Die niedlichen Figuren hat die Görlitzerin Juliane Wedlich kreiert, die Geschichten stammen aus der Feder von Margit Lessing aus Neuwied, die für die Brüder-Unität bereits an Kinderbüchern über Jan Hus oder Johann Amos Comenius beteiligt war. „Sie versteht es wirklich, spannende Geschichten zu schreiben“, verspricht Frau Schröpel. Auch ein Malbuch soll es dann dazu geben. Das Buch soll zur Eröffnung der Entdeckerwelt auf den Markt kommen.

Sternradfahrt: Kreisweite Veranstaltung mit Tag der offenen Tür gekoppelt

Herrnhut ist in diesem Jahr das Ziel der Sternradfahrt des Landkreises. Wie passend, dass die Sternradler aus dem gesamten Kreisgebiet da direkt bei den Sternen ankommen können. „Wir haben unseren Tag der offenen Tür deshalb auf den 13. Mai verschoben“, sagt Frau Schröpel. Mit Verpflegung, Musik, aber auch Rundgängen durch die Manufaktur ist die Sterne GmbH ein guter Zielpunkt für die Sportler und für das Unternehmen eine gute Chance auf eine gelungene Geburtstagsfeier.

Neue alte Traditionen: Sommerfest wächst und Bastelei im Winter

Auch der Erlebnistag bei der Sterne GmbH am 12. August soll wachsen: Zum zweiten Mal wird das Unternehmen zu diesem Sommerfest einladen und auch hier die Angebote ausbauen: „Uns ist der Tag für Familien wichtig und auch, um zu zeigen, dass wir hier ein Handwerk ausüben“, erklärt die Firmensprecherin. Natürlich will das Unternehmen sich auch außerhalb der Adventszeit zunehmend als Ausflugsziel etablieren – ganz im Sinne der größeren Familienorientierung.

Dass die Adventszeit die wichtigste Saison bleiben wird, ist dabei unumstritten. Auch hier wollen sich die Herrnhuter breiter aufstellen: Wenn der Trubel des Weihnachtsmarktes in der Stadt, der immer am Sonnabend vor dem ersten Advent stattfindet, verklungen ist, soll es besinnlich werden: „Wir laden dann Familien zum gemeinsamen Sternbasteln ein“, erklärt Jacqueline Schröpel. Die ganz ursprüngliche Tradition aus den Herrnhuter Schulen und Familien, gemeinsam diesen Stern zusammenzubauen, steht dabei im Mittelpunkt dieser dann buchbaren Veranstaltung.

Dabei sollen die Familien die Zacken aus Papier selbst auswählen, fertigen, zusammenkleben und gern auch verzieren – für einen ganz individuellen Stern. Außerdem wird an diesem Abend das Theaterensemble aus Zittau sein Weihnachtsmärchen vorstellen, dessen Hauptsponsor die Sterne GmbH dieses Jahr ist.

