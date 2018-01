Herrnhuter Sterne bei Konventa Die bekannte Manufaktur hat ihr Kommen für die große Löbauer Unternehmensmesse im April angekündigt.

Die Herrnhuter Sterne Manufaktur gastiert im April auf der Konventa. (Symbolbild) © dpa

Löbau/Herrnhut. Die Konventa, die große Unternehmensmesse in Löbau, wird in diesem Jahr am 28. und 29. April im Messegelände stattfinden. Ihre Teilnahme angekündigt hat für dieses Jahr bereits die Herrnhuter Sterne Manufaktur. Das Unternehmen, das seine berühmten Produkte mittlerweile weltweit verkauft, will die Gelegenheit nutzen, sich auch einmal dem regionalen Publikum in der Heimat präsentieren zu können.

„An unserem Messestand zeigen wir die traditionelle Herstellung der Sterne und bieten natürlich auch ein breites Spektrum an Sternen zum Verkauf an“, heißt es von der Sterne Manufaktur. Mit den kleinen Gästen basteln die Herrnhuter auf der Konventa gemeinsam Papierzacken, und für die großen Besucher werden wichtige Neuigkeiten zur Manufaktur bereitgehalten. So wird zum Beispiel erstmalig in jedem Jahr eine Sonderedition präsentiert oder zum „Tag der offenen Tür in Herrnhut“ informiert, bei dem man ebenfalls das Unternehmen kennenlernen kann. Der nächste ist für den 5. Mai geplant.

Die diesjährige Konventa in Löbau ist die 17. Auflage der Gewerbeschau. Jährlich präsentieren sich etwa 200 Aussteller, und rund 25 000 Besucher kommen ins Messegelände. Die Besucherzahlen sind dabei stetig gewachsen. Auch die Sächsische Zeitung ist regelmäßig mit einem Stand auf der Konventa vertreten. (szo/rok)

zur Startseite