Herrnhuter erlaufen fast 11 900 Euro Der Lauf unterstützt auch die „African Rainbow Secondary School“ der Brüdergemeine in Tansania.

Symbolfoto © dpa

Herrnhut. Beim Spendenlauf für Bildung haben Herrnhuter insgesamt 11 873 Euro für soziale Bildungsprojekte erlaufen. Wie die Sprecherin der Evangelischen Zinzendorfschulen, Franziska Redmann, mitteilte, haben diese Summe insgesamt 300 Herrnhuter Schüler und einige Lehrer der Zinzendorfschulen sowie jeweils ein Team des Vogtshofes und der Herrnhuter Missionshilfe sportlich gesammelt. Sie hatten gemeinsam 1 935 Runden gedreht und dafür von ihren Sponsoren Spenden erhalten.

Der Lauf fand Ende März statt und unterstützt zum einen die „African Rainbow Secondary School“ der Brüdergemeine in Tansania, wo für die 804 Schüler Fachkabinette in Chemie, Biologie und Physik eingerichtet werden sollen. Die andere Hälfte des Geldes kommt dem Förderzentrum der Brüder-Unität auf dem Sternberg in Ramallah zugute. Hier werden Kinder und Jugendliche mit Behinderung von der Kita bis zur Berufsbildung gefördert. (SZ/abl)

