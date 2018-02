Herrnhut verliert Einwohner Das geht aus der Jahresstatistik hervor, die jetzt von der Stadt veröffentlicht wurde. Der Unterschied kommt vor allem durch eines zustande.

Das Rathaus und das Stammhaus der Sternemanufaktur in Herrnhut © Matthias Weber

Die Stadt hat im vergangenen Jahr insgesamt an Einwohnern verloren. Das geht aus der Jahresstatistik hervor, die jetzt von der Verwaltung veröffentlicht worden ist. Demnach lebten zu Jahresbeginn 6 111 Menschen in der Stadt und den Ortsteilen. Zum Jahresende waren es 6 070. Der Unterschied kommt vor allem durch einen deutlichen Überhang an Sterbefällen zustande: 85 Todesfällen standen 50 Geburten gegenüber. Zuzüge und Wegzüge halten sich hingegen nahezu die Waage: 356 Personen kamen neu in die Stadt, 362 meldeten sich ab.

Beim Blick auf die einzelnen Ortsteile fallen vor allem Herrnhut selbst und Strahwalde mit positiven Zahlen auf. Die Kernstadt hatte bei 1 314 Einwohnern am Ende ein Plus von acht Personen. Strahwalde gewann im Saldo ebenfalls acht neue Mitbürger hinzu und zählte zum Jahresende 741 Einwohner. Am deutlichsten rückläufig waren die Einwohnerzahlen in Ruppersdorf, wo man vor allem durch Wegzüge um 26 Personen geschrumpft ist. Auch die Einwohnerzahl von Großhennersdorf sank weiter um 18 Personen auf 1 370. Dennoch ist Großhennersdorf noch immer der Ortsteil mit den meisten Einwohnern. Bei Berthelsdorf und Rennersdorf stand am Ende ebenfalls ein Minus von sieben beziehungsweise sechs Einwohnern. (SZ/abl)

