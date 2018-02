Herrnhut ist 56 Millionen Euro wert

Blick auf die Alte B 178 in Herrnhut. Jetzt wissen die Herrnhuter, was die öffentlichen Gebäude links und rechts davon wert sind. © Rafael Sampedro

Herrnhut. Die Stadt Herrnhut hat ihre erste Eröffnungsbilanz vorgelegt. Grob vereinfacht gesagt, ist daran abzulesen, wie viel die Stadt mit Straßen, Museen, Grundstücken und Immobilien wert ist. In Herrnhut stehen für das Jahr 2014 insgesamt knapp 56 Millionen Euro zu Buche. „Das Jahr 2014 ist gewählt worden, weil es das erste Jahr war, in der Herrnhut mit der Doppik gearbeitet hat“, erklärt der Bürgermeister. Dieses neu eingeführte System der Buchhaltung – mit doppelter Buchführung in der Wirtschaft zu vergleichen – ist für die Kommunen in Sachsen inzwischen Pflicht. In den kommenden Jahren muss die Stadt die Bilanz soweit aufarbeiten, dass sie auf aktuellem Stand ist.

Eine erste örtliche Prüfung durch ein Unternehmen bescheinigte der Stadt eine stabile Haushalts- und Finanzlage. Eine zweite überörtliche Prüfung durch den Landesrechnungshof muss nun noch erfolgen. Damit sei ein Kapitel erfolgreich abgeschlossen, das die Verwaltung – und insbesondere die Kämmerei – in den vergangenen Jahren stark beschäftigt hat, betonte Riecke. (SZ/abl)

