Herrnhut hat 300 Weihnachtsgrüße verschickt Bürgermeister Willem Riecke hat 300 Karten verschickt.

Grüße aus Herrnhut © dpa

Herrnhut/Bernstadt. Willem Riecke ist kein knauseriger Bürgermeister. Doch die Mode mancher Gemeinden, Freunde und Partner zum Jahresende mit Geschenken zu bedenken, hält der Herrnhuter Bürgermeister ein bisschen für überzogen. Wie sollte man das auch den Bürgern plausibel machen, dass die Kommune übers Jahr mit Euro und Cent rechnet und Weihnachten dann Präsente verteilt, fragt sich das Stadtoberhaupt aus den Reihen der Herrnhuter Liste.

Dass man an die Partner, die Herrnhut das Jahr über begleitet haben, dennoch in Verbundenheit denke, drückt die Stadt aber schon aus – mit einer ganz besonderen Weihnachtskarte: „Wir gestalten immer eine Postkarte, auf der Fotos von wichtigen Ereignissen in Herrnhut aus dem Jahresverlauf zu sehen sind“, erklärt er und ergänzt: „Bislang haben wir immer genug Motive zusammenbekommen.“ Dieses Jahr sind zum Beispiel Bilder von der großen Strahwalder Jubiläumsfeier dabei, vom Test des Rückhaltebeckens Rennersdorf oder auch von der Nikolaussammlung im Heimatmuseum Herrnhut.

Ganz ähnlich hält es auch Bernstadt. Bürgermeister Markus Weise (Kemnitzer Liste) verschickt ebenfalls Grußkarten zu Weihnachten. „Die gehen zum Beispiel an unsere Partnerstädte, an Bürgermeister-Kollegen und an Institutionen, mit denen wir im Jahr viel zusammengearbeitet haben“, erzählt er.

In Herrnhut weiß Bürgermeister Willem Riecke sogar genau, wie viele Grüße er verschickt hat: 300 Karten sind es insgesamt, die an andere Gemeinden, Unternehmer, Privatleute und Institutionen versandt werden, die in den zurückliegenden Monaten der Stadt besonders verbunden waren – alle signiert vom Bürgermeister, versteht sich. „Wenn wir einen besonderen Anlass, ein besonderes Jubiläum haben, dann verschenken wir an Stadträte aber auch schon einmal etwas aus dem eigenen Hause“, ergänzt Riecke – einen Kalender mit ortseigenen Motiven zum Beispiel. (SZ/abl)

zur Startseite