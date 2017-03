Herrnhut bereitet Baustellen vor

Herrnhut. Die Stadträte befassen sich in ihrer Sitzung an diesem Donnerstag vorrangig mit Bauangelegenheiten. Dabei werden wichtige Weichen für die Vorhaben der kommenden Monate gestellt: So stehen beispielsweise die Auftragsvergaben für die Instandsetzung von drei Abschnitten am Ruppersdorfer Wasser auf dem Plan. Ebenfalls sollen für den Ersatzneubau der Brücken über das Berthelsdorfer Wasser an der Hauptstraße 42 und dem Bachweg die Zuschläge für Firmen vergeben werden. Neuigkeiten wird es auch zum Bushaltestellenbau an der Löbauer Straße und zur Sanierung des Feuerwehrgerätehauses in Rennersdorf geben. Zudem sollen die Räte in der Sitzung, die 19.30 Uhr im Gildenhaus beginnt, den Abriss eines Gebäudes an der Hauptstraße in Berthelsdorf beschließen. (SZ/abl)

