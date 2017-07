Herrin der Knöllchen schon wieder weg Erst im Februar hatte Corina Radloff als Chefin des Ordnungsamtes begonnen. Sie sei krank, hieß es. Doch sie kommt nicht wieder zurück.

Die Chefin des Meißner Ordnungsamtes Corina Radloff beendet zum 31. Juli 2017 ihr Arbeitsverhältnis. Dabei hatte sie erst im Februar den Job begonnen. © Claudia Hübschmann

Die Antwort aus dem Büro des Meißner Oberbürgermeisters Olaf Raschke (parteilos) auf eine SZ-Anfrage lässt aufhorchen: „Ich kann Ihnen sagen, dass das Arbeitsverhältnis von Frau Radloff zum 31. Juli 2017 endet und die Stelle aus diesem Grund neu ausgeschrieben ist“, sagt Büroleiterin Anne Dziallas. Schon seit einiger Zeit hatten sich Bürger und auch einige Stadträte in der Stadt gewundert. Warum ist die erst seit 1. Februar im Amt befindliche Ordnungsamtschefin Corina Radloff so selten bei öffentlichen Terminen, anders als ihr Vorgänger und jetziger Bürgermeister Markus Renner? Warum ist sie telefonisch so selten erreichbar?

Auf eine erste Anfrage der SZ wurde seitens der Stadt mitgeteilt, dass Radloff seit Wochenbeginn krankgeschrieben sei. Wie lange und warum wurde nicht gesagt. Dass die 33-jährige Diplom-Verwaltungswirtin nach ihrer Probezeit nicht weiter beschäftigt wird, lässt Raum für Spekulationen. Was der Grund für den Schritt der Stadt ist und wie schnell ein Nachfolger für Radloff gefunden wird, ist derzeit ungewiss.

