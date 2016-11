Herrentags-Sturz mit Folgen Angetrunken kollidierte ein Radler in Pirna mit einem Straßenschild. Einen Schaden will er aber nicht verursacht haben.

Das Ende seines diesjährigen Herrentagsausflugs hatte sich ein 71-jähriger Mann sicher anders vorgestellt. Auf dem Rückweg von Obervogelgesang, wo er sich mit zwei Bekannten getroffen hatte, kollidierte der Rad fahrende Rentner mit einem Verkehrsschild und stürzte zwischen zwei parkende Autos. Er war zuvor auf dem Fußweg der Langen Straße unterwegs. Das alles hatte zumindest eine Zeugin beobachtet. Der Polizei hatte sie gesagt, dass der Mann betrunken gewirkt hatte, weil er nach dem Sturz erst eine Weile liegenblieb, sich dann langsam aufrappelte und schließlich sehr wackelig auf seinem Rad davonfuhr.

Nicht nur wegen fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr, sondern auch wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort muss sich der Senior nun verantworten, denn an einem der Autos war ein Schaden in Höhe von 735 Euro entstanden.

Vor dem Amtsgericht Pirna leugnet der Deutsche die Fahrt und den Sturz nicht. Auch, dass er zuvor zwei, drei Bier getrunken hatte, räumt er ein. Allerdings, so sagt er, habe er einem anderen Radler ausweichen müssen, der ihm die Vorfahrt genommen hatte. „Vor Schreck und weil ich ausweichen wollte, bin ich auf den Fußweg gefahren“, sagt der Mann. Aber schon wenige Meter weiter hatte ein Verkehrsschild die Fahrt des Angeklagten beendet. „Ich bin mit dem Kopf dagegen geknallt und gefallen“, erzählt er weiter. Nachdem er sich kurz hatte sammeln müssen, sei er aufgestanden und nach Hause gefahren. Dass er oder das umgestürzte Schild einen Schaden an einem der Fahrzeuge verursacht hatte, will er nicht bemerkt haben.

Der Halter des beschädigten Wagens ist sicher, die Kratzer an der Front seines Nissans sind am Herrentag entstanden. Das will der Verteidiger genau wissen, er fragt, wann der Mann sein Auto vor dem Unfall das letzte Mal genauer angesehen und auf Schäden untersucht habe. „Das weiß ich nicht, ich gucke mir nicht jeden Tag das Auto an“, antwortet der betagte Fahrzeugbesitzer. „Woher wollen Sie dann wissen, ob die Beschädigungen nicht vorher schon da waren“, hakt der Anwalt nach. Der Senior gibt flapsig zurück, der Angeklagte sein schon der Verursacher gewesen.

Einer Einstellung des Verfahrens gegen Zahlungsauflage, wie von der Staatsanwaltschaft angeregt, kommt die Richterin nicht nach. Dazu hätte sich der Angeklagte einsichtiger zeigen müssen. Da er bestreitet, das Auto beschädigt, und auch leugnet, so viel getrunken zu haben, dass er nicht mehr hatte fahren können, muss zum Sachverhalt weiter ermittelt werden.

Ein Gutachten soll klären, wie und wodurch die Schäden am Nissan entstanden sind. Auch die Polizeibeamten, die mit der Untersuchung dieses Falls beauftragt waren, müssen gehört werden. Zudem soll die Ärztin, die den Angeklagten untersucht hatte, über den Grad seiner Alkoholisierung aussagen, da die von ihr entnommene Blutprobe nicht verwertbar war. Insgesamt sind dafür zwei weitere Verhandlungstermine angesetzt. Eine Entscheidung fällt wohl erst im neuen Jahr.

