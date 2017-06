Herrenloses Auto wird zum Wrack Der am Kuxberg abgestellte Renault gleicht einem Schrotthaufen. Der hat jetzt einen Eigentümer.

Der Renault am Kuxberg wird immer mehr gefleddert. © Huisinga

Wenige Wochen nachdem der schwarze Renault am Autobahnzubringer Pirna nahe dem Kuxberg illegal abgestellt wurde, gleicht er einem Wrack. Unbekannte haben in den vergangenen Tagen nicht nur die Scheiben und Lampen eingeschlagen, sondern auch die Seitentüren geöffnet, um Gegenstände zu entwenden. Überall liegen Glassplitter herum.

Das Landratsamt als Abfallbehörde ist bereits an dem Fall dran und konnte den Halter ermitteln. Er stammt aus Tschechien. Ob dieses Ergebnis Anlass zur Freude ist, muss allerdings bezweifelt werden. „In solchen Fällen gestaltet sich das Verfahren aufgrund längerer Fristen, also der Auslandszustellung, erfahrungsgemäß langwierig“, sagt Umweltamtsleiterin Birgit Hertzog. Sie rechnet frühestens in sechs Wochen mit neuen Ergebnissen. Man darf gespannt sein, wie das Auto dann aussieht. (hui)

