Herrenloses Auto gibt Rätsel auf Seit Tagen steht ein Opel ohne Nummernschild an der B 169. Dessen letzter Fahrer wurde per Haftbefehl gesucht.

Schrott und Müll liegen auf den Sitzen des Opel Corsa, der seit Tagen an der B 169 in Zeithain steht. Die Gemeinde wird ihn voraussichtlich verschrotten lassen. © Sebastian Schultz

Das Auto hat in der letzten Zeit wohl einiges mitgemacht. Die Nummernschilder fehlen und mittlerweile auch die Außenspiegel. Eine Seitenscheibe ist eingeschlagen, und mehrere blaue Punkte prangen auf dem silbernen Blech, so als ob der Opel Corsa von Paintball-Patronen getroffen wurde. Seit einigen Tagen nun steht der Kleinwagen schon direkt an der B 169 am Abzweig Moritz. Irgendjemand hat ihn auf der vereisten Fläche am Wendehammer vom ehemaligen Röderau-Süd abgestellt und wohl keine Verwendung mehr dafür. Deshalb ist der Corsa nun ein Fall für die Behörden.

Zeithains Ordnungsamt hat bereits einen roten Zettel an der Windschutzscheibe hinterlassen und fordert darin den Halter auf, das Fahrzeug bis zum 15. Februar von der Straße zu entfernen. Passiert das nicht, wird die Gemeinde aktiv und verschrottet den Opel, sagte Bürgermeister Ralf Hänsel (parteilos). Danach werde man versuchen, die Kosten dafür beim Halter einzutreiben. Das könnte allerdings etwas schwierig werden, denn scheinbar ist nicht klar, wem das Auto überhaupt gehört.

Schon Mitte Januar ist das Auto der Polizei aufgefallen und ist im weitesten Sinn Bestandteil eines aktuellen Ermittlungsverfahrens, erklärte Polizeisprecherin Ilka Rosenkranz. Als das Fahrzeug gestoppt wurde, saß ein 34-jähriger Mann am Steuer – der hatte allerdings keine gültige Fahrerlaubnis, stand unter Drogeneinfluss und hatte zudem auch noch die Kennzeichen eines anderen Autos an dem Opel angebracht. Zudem bestand gegen den Mann ein Haftbefehl. Ob der Mann gleichzeitig der Halter des Fahrzeugs ist und wie das dann überhaupt nach Zeithain kam, ließ die Polizei allerdings offen. Auch ist noch rätselhaft, was eine junge Frau aus Bitterfeld-Wolfen mit dem Fall zu schaffen hat.

Neben einer Menge Müll und Schrott, der sich teils verborgen in Plastiktüten auf den Sitzen türmt, finden sich in dem Auto nämlich auch alte Fahrzeugpapiere und TÜV-Unterlagen, die auf den Namen der Frau laufen – allerdings nicht zu dem Opel, sondern zu einem Renault gehören. Der Clio wurde aber entweder bereits verschrottet oder wird zumindest nicht mehr von der Frau aus Bitterfeld-Wolfen gefahren, denn die Papiere wurden bereits ungültig gestempelt. Die SZ konnte die Frau bisher jedoch nicht ausfindig machen. Und so bleibt auch unklar, ob sie diejenige ist, die zusammen mit einem Mann von dem Foto lacht, das ebenfalls in dem Corsa in Zeithain gefunden wurde.

Sicher scheint lediglich, dass das Auto nicht als gestohlen gemeldet wurde. Denn würde der Verdacht einer Straftat bestehen, hätte die Polizei den Opel nach eigenen Aussagen bereits sichergestellt.

Der Opel Corsa wird nun wohl ein Fall für die Schrottpresse.

