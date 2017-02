Herrenloser Opel beschäftigt die Behörden Der Halter ließ die Frist zum Wegräumen des Autos verstreichen. Nun bleibt das wohl an der Gemeinde hängen.

Der Schnee ist mittlerweile weg, der Opel noch da: das Schrottauto an der B 169 am Abzweig Moritz. Diese Woche soll es wegkommen. © S. Schultz

Pendler haben sich längst an den Anblick gewöhnt: Ein silberner Opel Corsa steht seit geraumer Zeit an der B 169 am Abzweig Moritz. Per großem roten Aufkleber hatte die Gemeinde Zeithain den Halter aufgefordert, das Auto beseitigen zu lassen (SZ berichtete). Doch die Frist dafür hat der Besitzer verstreichen lassen, sagt Bürgermeister Ralf Hänsel (parteilos). „Wir stehen jetzt in der Angelegenheit in Kontakt mit der Unteren Abfallbehörde des Landkreises“, sagt der Bürgermeister. Die seien genauso mit dem Opel befasst wie die Gemeinde als Polizeibehörde.

Die Polizei selbst habe den Fahrzeughalter feststellen lassen. Der soll jetzt darüber informiert werden, dass die Behörden den Opel verschrotten lassen. Die Kosten dafür muss eigentlich der Halter tragen. Sie dürften nach Ansicht der Gemeinde aber ohnehin überschaubar ausfallen und bei Berücksichtigung des Schrottwerts bei unter 100 Euro liegen. Auf jeden Fall soll der Opel noch in dieser Woche wegkommen – damit sich nicht erst noch Randalierer an dem Wrack austoben.

