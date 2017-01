Herrenloser Hund streunt über Höfe Das große Tier wird seit Silvester immer wieder zwischen Glaubitz und Radewitz gesichtet. Nun wird nach dem Besitzer gesucht.

Ein Streuner zieht durch Glaubitz. Immer wieder taucht er an der Mühle auf. Auch Richtung Radewitz wurde er schon gesichtet. „Seit Silvester. Wahrscheinlich hat er sich beim Feuerwerk erschreckt und ist weggelaufen“, sagt Familie Marx. Schon oft haben sie den Hund nachts über ihr Grundstück laufen sehen, er scheint dort einen sicheren Schlafplatz zu suchen.

Durch den Schnee sind seine Spuren besonders gut zu sehen. „Er kommt bis an unsere Haustür“, so die Familie. Selbst der eigene Hund scheint sich schon an den Streuner gewöhnt zu haben und bellt nicht einmal mehr. Angst haben die Marx’ auch nicht. Sie sorgen sich eher um das Tier. Der Hund scheint sehr scheu zu sein, alle Einfangversuche scheiterten bisher. Mit Futter versuchen sie nun, ihn gezielt anzulocken, und hoffen darauf, dass sich die Besitzer bald melden.

Um welche Rasse es sich handelt, können sie nicht sagen: „Wir sehen ihn ja immer nur im Dunkeln.“ Aber das Tier habe die Statur eines Schäferhundes und dunkles Fell. Vor einigen Jahren sei ihnen übrigens schon einmal ein Hund zugelaufen. Auch nach Silvester. Der kam damals aus Walda-Kleinthiemig.

In diesem Fall hat sich beim zuständigen Ordnungsamt noch niemand gemeldet. Die Mitarbeiter wollen trotzdem versuchen, den Hund schnell einzufangen. Mithilfe von Experten einer Tierpension oder vom Tierheim. „Wir sind ja keine professionellen Hundefänger“, sagt Mitarbeiter Ulrich Mathees. Haben sie Erfolg, kommt das Tier zunächst in den Zwinger auf dem Bauhof. Meldet sich der Besitzer nicht, landet der Hund im Tierheim. Die Gemeinde Nünchritz hat dafür einen Vertrag mit dem Tierheim in Niederau geschlossen. Die Gemeinde Glaubitz mit Ostrau.

Insgesamt kommt es aber selten vor, dass sich die Gemeindemitarbeiter um Streuner kümmern müssen. Einmal im Jahr bis höchstens dreimal, schätzt Bürgermeister Gerd Barthold (CDU) – und erinnert sich an einen besonderen Fall: Damals war ein kleiner Hund ausgebüxt und von der Polizei aufgegriffen wurden. „Die Beamten standen plötzlich vor meiner Tür, da habe ich den Hund über Nacht bei mir behalten“, so Gerd Barthold. Denn der riesige Zwinger auf dem Bauhof schien für das kleine Fellknäuel mehr als überdimensioniert. Kurz darauf haben sich dann auch schon die Besitzer gemeldet. Und darauf hofft der Bürgermeister auch dieses Mal.

Die Besitzer des Hundes können sich bei der SZ unter 03525 72415710 oder beim Ordnungsamt in Nünchritz melden.

