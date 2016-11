Herrenloser Hund gefunden

Die Leine bekam der Hund im Tierheim. © Gemeinde

Die Gemeinde Demitz-Thumitz sucht den Besitzer dieses Hundes. Das Tier wurde am frühen Donnerstagmorgen von der Polizei in Wölkau gefangen und an das Tierheim in Bloaschütz übergeben. Nach Angaben der Gemeinde war das Tier zuvor gemeinsam mit einem weiteren Hund unterwegs gewesen – dieser aber wurde überfahren. Woher die Tiere stammen und ob sie ausgebüxt oder ausgesetzt worden sind, ist nicht bekannt.

Der aufgefundene Hund trägt kein Halsband und ist nicht gechipt. Im Hunderegister von Demitz-Thumitz ist ein Tier seiner Rasse – vermutlich eine Art Jagdhund – nicht geführt, hieß es. Es wird vermutet, dass der schwarze Hund aufgrund der grauen Haare rund um die Schnauze schon relativ alt ist. (szo)

