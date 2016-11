Herrenloser Hometrainer auf dem Nieskyer Rastplatz Es ist ein absurder Anblick. Und in der Stadt keine Ausnahme. Regelmäßig entsorgen Menschen ihren Müll illegal. Doch warum?

... dabei kostet die Entsorgung auf dem Wertstoffhof zwei Kilometer weiter kein Geld.

Niesky. Es ist ein absurder Anblick. Auf dem Rastplatz zwischen Jänkendorf und Niesky steht am Montagnachmittag ein Hometrainer. Oder besser gesagt, das, was davon noch übrig ist. Denn an dem Gerät fehlen die Handgriffe, der Sitz, Teile der Pedale und die Füße. Das Display reagiert auch nicht mehr. Wie ist dieser Technikkadaver bitte schön auf den öffentlichen Parkplatz gelangt?

Vielleicht handelt es sich ja um eine Kunstinstallation wie in der Görlitzer Innenstadt? Oder hat jemand das Fahrrad enttäuscht auf dem Parkplatz stehen lassen, weil man damit nicht vom Fleck kommt? Oder sollte das verschwitzte Gerät einfach mal auslüften und sein Besitzer hätte es später wieder abgeholt? Das ist natürlich Nonsens. Tatsächlich spricht alles dafür, dass sich irgendjemand nahe der Jänkendorfer Schäferei seines Schrotts entledigen wollte. Er oder sie hat sich dabei noch nicht mal die Mühe gemacht, das defekte Gerät zu verstecken.

Es sind Fälle wie diese, die Michael Hackert von der Niederschlesischen Entsorgungsgesellschaft regelmäßig mit dem Kopf schütteln lassen. Der Abfallhof des Unternehmens befindet sich keine zwei Kilometer von dem Rastplatz entfernt. Der Besitzer des Hometrainers hätte diesen auch dort einfach abgeben können. Kostenfrei und legal. Stattdessen hat er sich strafbar gemacht und ein Bußgeld riskiert. Michael Hackert beobachtet immer wieder, dass in den Wäldern rings um Niesky Müll entsorgt wird. Gerade ist ihm ein illegal abgestellter Geschirrspüler gemeldet worden. „Das sind Sachen, die man hier kostenlos abgeben kann“, sagt er.

Den herrenlosen Hometrainer geben am Montagnachmittag zwei junge Männer ab. Das Gerät harrt nun zwischen alten Fahrradspeichen, Badewannen und Töpfen seiner Verschrottung. Doch so unkompliziert wird illegal abgeladener Müll selten entsorgt. Denn wenn der Entsorger selbst ausrückt, um Unrat aus der Natur zu holen, braucht es erst einen Auftrag des Umweltamtes. Die Beräumung kostet Geld. Hätten die jungen Männer den Hometrainer nicht eingeladen und unkompliziert zum Nieskyer Abfallhof gefahren, dann wäre dessen Entsorgung dem Landkreis und somit allen Bürgern in Rechnung gestellt worden.

Warum fahren Müllsünder nicht direkt zu den Wertstoffhöfen im Landkreis Görlitz? Ist es Unwissen oder Bequemlichkeit? Der Hof in Niesky ist in den Wintermonaten zwischen 6.30 Uhr und 17 Uhr sowie jeden zweiten Sonnabend im Monat besetzt. Es gibt also keine Ausreden, ist Michael Hackert überzeugt. Zumal die Abfallwirtschaft mit einem Schadstoffmobil auch viermal im Jahr Sperrmüll einsammelt. Trotzdem gibt es immer wieder Probleme mit illegal entsorgtem Abfall. „Gerade für die Waldbesitzer ist das lästig. Denn der Abfall liegt dann auf ihrem Grund“, sagt Michael Hackert.

Nicht selten handelt es sich dabei um Bauabfälle. Denn bei Dachpappe, Tapeten oder Asbest ist die Enddeponierung schwierig, erklärt Michael Hackert. Darum verlangt die Niederschlesische Entsorgungsgesellschaft dafür auch Geld. Anders als bei Elektroschrott wie dem Hometrainer.

