Herrenlose Katze gefunden Wer vermisst seinen schwarzen Liebling? Der Stubentiger wartet bei einer Coswigerin auf seinen Besitzer.

Symbolbild © Steffen Unger

Coswig. Die Stadtverwaltung Coswig hat sich mit einer ungewöhnlichen Meldung an die Öffentlichkeit gewandt. Gesucht werden die Besitzer einer Katze. Das Tier wurde an der Ringstraße aufgefunden. Schon zwei Tage sei die Katze durch das Wohngebiet gestreunert, berichtet Ingeborg Will. Nachbarn hatten den Stubentiger am späten Donnerstagabend zu der Coswigerin gebracht. Die Katze ist schwarz, hat weiße Pfoten, einen weißen Latz und als besonderes Erkennungsmerkmal einen weißen Fleck auf dem Rücken. Ingeborg Will kümmert sich um das Tier, hofft aber, dass sich die Besitzer bald melden und die Katze abholen. Ansonsten müsse das Tierheim sie übernehmen. Telefon: 03523 68272. (SZ/nis)

