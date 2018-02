Herrenlose Häuser nicht sturmsicher Die Stadt will die beim Orkan entstandenen Schäden so schnell wie möglich beheben. Aber nicht nur die Zeit ist ein Problem.

Auf dem Dach dieses unbewohnten Hauses an der Johannistalkreuzung in Leisnig kippte der Schornstein um. Zudem gibt es Schäden am Dachfirst. © Dietmar Thomas

Leisnig. Mehr als 60 Gebäude in Leisnig und den Ortsteilen sind vom Orkantief Friederike beschädigt worden. Das hat eine Kontrollfahrt Ende der vergangenen Woche ergeben. Dabei wurde auch die Feuerwehrdrehleiter eingesetzt, um die Schäden von oben begutachten zu können.

„Wir haben 21 kommunale Objekte ausgemacht, an denen Schäden zu verzeichnen waren“, berichtete Bürgermeister Tobias Goth (CDU) bei der jüngsten Sitzung des Stadtrates. Neun private Besitzer wurden bisher angeschrieben, 33 weitere werden noch Post von der Stadt bekommen. Des Weiteren wurden Listen mit Schäden an der Straßenbeleuchtung und an Bäumen erstellt. Auch zwei Masten von Versorgungsleitungen seien betroffen. „Einige Eigentümer haben bereits auf unser Anschreiben reagiert“, so Goth. Bei öffentlichen Gebäuden, an denen der Schaden nicht höher ist als 2 000 Euro, kann die Stadt sofort reagieren. Sind die Summen höher, müssen entsprechende Angebote eingeholt werden.

Die Leerstandsproblematik und herrenlose Häuser, die unter Denkmalschutz stehen, machen das Handeln nicht gerade einfach. „Wenn man die Schadensbilder der Stürme sieht, wird deutlich, dass großer Handlungsbedarf besteht“, so der Bürgermeister. Nicht nur in der Innenstadt, sondern auch in den Ortsteilen. Die Stadt will nun eine Strategie entwickeln, wie sie an die Beseitigung der Schäden herangeht. Auf ehrenamtlicher Basis sei das jedoch schlecht zu machen. „Auf der anderen Seite haben wir in der Verwaltung nicht die erforderlichen Ressourcen. Wir sollten uns im Stadtrat Gedanken machen, wie wir handlungsfähiger werden. Nur mit Zeit und Personal wird es nicht gehen. Man braucht sicher auch viel Geld“, sagte Tobias Goth.

Der Bürgermeister führte auch Beispiele auf, um das Problem zu verdeutlichen. So handelt es sich bei der Turnerstraße 5 um ein herrenloses Haus. Die größere der beiden Gauben war schon seit Jahren eingedrückt. Auch durch die Witterung bedingt, sind Schäden am Dach entstanden. „Etwa ein Drittel des Gebäudes ist beschädigt“, sagte Bürgermeister Tobias Goth. In zwei bis drei Etagen sind die Decken durchgebrochen.

Am Haus Chemnitzer Straße 42 an der Johannistalkreuzung wurden zwei Schornsteine zerstört. Dadurch, dass einer davon ins Dach gefallen ist, hat es zwei Sparren zertrümmert. Während des Orkans fielen Teile der Dachkonstruktion auf die Kreuzung. Beim Rundumblick von der Feuerwehrleiter aus wurden weitere gefährliche Stellen gesichtet. Von der Turnerstraße aus in Richtung Markt sind hohe Schornsteine zu sehen. „Die sind bis zu fünf Meter hoch. Zwar statisch gehalten, aber teilweise auch schon geneigt. Beim nächsten großen Sturm drohen dann weitere Abstürze“, so der Bürgermeister.

