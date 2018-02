Stadtgespräch Herren-Parkplatz Das „Stoffhaus“ Bautzener/Ecke Lindenstraße in Zittau hat einen besonderen Platz für die Männer, die ihre Frau zum Einkauf begleiten.

Das ist der Herren-Parkplatz im Stoffhaus. © Dietmar Rößler

Zittau. Das „Stoffhaus“ Bautzener/Ecke Lindenstraße ist ein Geheimtipp für kreative Leute, die sich nicht nur am Massengeschmack orientieren. Die Stoffe und Accessoires auch einmal in die Hand nehmen wollen. Und gerne auch Nadel und Faden. Und solche Leute sind meist weiblich: „Herrinnen“ … Aber manchmal bringen sie ihre „Herren“ mit. Diese lesen allerdings wohl lieber Zeitung oder checken ihr Handy. In Zittau kein Problem. Die Treppe hoch und um die Ecke gibt es für sie einen „Parkplatz“. Geschäftsführer Steffen Weiß sagt, dass die originelle Idee von seinen Zittauer Mitarbeiterinnen stammt. Und natürlich mit einem „Augenzwinkern“ zu sehen ist. Selbstverständlich können dort auch „Herrinnen parken“. In den anderen Filialen der Kette „Stoffhaus“ in Berlin, Cottbus, Rostock und Reichenbach gibt es übrigens keine solchen „Parkplätze“. Zittaus „Herren“ haben es gut. (Rß)

