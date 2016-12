Herr über 36 Gotteshäuser Der Boxberger Horst Wenzel ist ein leidenschaftlicher Bastler und hat bereits 36 Kirchen im Maßstab 1:100 nachgebaut.

Die evangelische Kirche an der Rothenburger Straße in Niesky ist das vorläufig letzte Werk von Horst Wenzel. In den Regalen stehen die anderen von ihm geschaffenen 35 Kirchen und Schlösser. © Bernhard Donke

Alles fing 2001 mit der ersten Kirche an, die der gelernte Waggonbauschlosser Horst Wenzel zusammenbastelte: Es war die dem Braunkohleabbau zum Opfer gefallene Kirche von Tzschelln, die er im Maßstab 1:100 mit Sperrholz und Hartpappe nachbaute. In der Zwischenzeit sind es 36 Kirchen aus der gesamten Region um Boxberg, aber auch aus entfernten Gebieten wie die Usedomer Kirche „Sankt Petri Benz“ oder die „Hochzeitskirche“ in Ramsau im Berchtesgadener-Land geworden. Aber auch an Schlösser, wie an das Moritzburger Jagdschloss August des Starken wagte er sich heran und baute sie in Miniaturausführung nach. Die letzte Kirche, die er auch wie fast alle anderen im Maßstab 1:100 fertigte, war die Nieskyer evangelische Kirche auf der Rothenburger Straße.

„Es macht mir einfach Spaß, und da ich als Rentner auch die Zeit habe, ist es für mich eine schöne und sinnvolle Freizeitbeschäftigung“, sagt der Hobbybastler. Hat er erst einmal eine Kirche oder ein Gebäude ins Auge gefasst, um es eventuell als Modell nachzubauen, dann geht er so vor: „Zuerst erkundige ich mich bei den Pastoren der Kirchengemeinden über Geschichte und Besonderheiten ihres Gotteshauses, wie nach der Höhe des Kirchturmes oder wer der Baumeister und Architekt des Bauwerkes war. Bei den meisten, insbesondere denen aus dem frühen bis mittleren Mittelalter, ist meist kein Bauherr mehr nachzuweisen. Bei der Bestimmung der Kirchturmhöhe, um den auch maßstabgerecht nachzubauen, messe ich das Kirchenschiff aus, wenn konkrete Höhenangaben für den Turm fehlen. Die Länge des Schiffes ist dann auch meist die Höhe des Kirchturmes“, sagt Horst Wenzel.

Danach wird das Bauwerk im Maßstab 1:100 aufgezeichnet und an die Besorgung des Baumaterials gegangen. Dann dauert es vier bis fünf Wochen – je nach Größe des Bauwerkes – bis das Modell fertig ist. Nach der originalen Bemalung kommt es dann in die Sammlung. Und die wächst ständig. Horst Wenzel bastelt für seinen Zeitvertreib und weil er Freude an den geschaffenen Werken hat.

Doch er lässt auch andere an seiner Freude und seinem Hobby Anteil nehmen, indem er seine Werke auf Ausstellungen zeigt. Hier findet er dann viel Anerkennung für das, was er geschaffen hat. Welches neue Werk er in den kommenden Wochen als Nächstes angehen möchte, will er noch nicht sagen. „Ich habe etwas ins Auge gefasst, doch darüber möchte ich noch nicht sprechen.“

zur Startseite