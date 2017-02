Stadtbahn-Gespräch Herr Klemm, hören Sie auch Popmusik? 14 Haltestellen, zweieinhalb Kilometer, acht Fragen. Im Stadtbahngespräch: der neue Dirigent der Elbland Philharmonie.

Ekkehard Klemm (58) übernimmt mit Beginn der Spielzeit 2017/2018 den Posten von Christian Voß als Chefdirigent der Elbland Philharmonie.

Bevor es so richtig los geht, hat er sich mit SZ-Redakteurin Britta Veltzke in die Stadtbahn gewagt.

Einsteigen, losfahren, antworten: Regelmäßig lotst die SZ Gesprächspartner in die Stadtbahn. Zwischen Riesenhügel und Rathausplatz gibt es keine Ausreden. Auf zweieinhalb Kilometern mit 14 Haltestellen haben die Interviewpartner Zeit, die kritischen Fragen zu beantworten. Diesmal löste der neue Chefdirigent der Elbland Philharmonie die Fahrkarte. Dr. Ekkehard Klemm übernimmt ab Sommer den Job von Christian Voß. Na dann, einsteigen und festhalten – die Fragerunde beginnt.

Herr Klemm, mal Hand aufs Herz. An welchen Ort würden Sie als Dresdner den Sitz der Elbland Philharmonie gerne verlegen?

Warum sollte ich den Sitz verlegen wollen? Ich bin ein Überzeugungstäter. Nur durch die regionalen Orchester bleibt die Kultur in den mittleren und kleineren Städten und dem ländlichen Raum erhalten. Die Spitzenorchester, die Sächsische Staatskapelle oder das Gewandhausorchester, fahren nicht nach Riesa oder in die Lommatzscher Pflege. Trotzdem sind auch für sie die regionalen Orchester wie die Elbland Philharmonie immens wichtig.

Warum?

Ganz einfach: Sie bieten dem Nachwuchs die Chance, Orchester-Erfahrungen zu sammeln. Auch ich habe davon profitiert – in Riesa übrigens. Als Student habe ich Anfang der 1980er-Jahre mal das Staatliche Orchester Riesa dirigiert, Ludwig van Beethovens 5. Sinfonie. Das weiß ich noch genau. Sie müssen sich vorstellen, dass man als Dirigierstudent sonst keine Chance hat, zu üben. Dafür stellt sich kein Spitzenorchester zur Verfügung. Die kleinen Orchester leisten also Aufbauarbeit. Als Professor für Dirigieren an der Musikhochschule Dresden forciere ich das auch.

Und die Musiker der Elbland Philharmonie fühlen sich nicht als Versuchskaninchen?

Die sind da sehr aufgeschlossen. Die Studenten bringen auch immer frischen Wind rein. Das ist eine nette Abwechslung.

Sie haben in renommierten Konzerthäusern wie dem Staatstheater am Gärtnerplatz in München oder der Semperoper dirigiert. Jetzt geht’s in die Stadthalle Stern oder die Felsenbühne Rathen. Halten Sie es für möglich, dass Sie die Realität der „musikalischen Grundversorgung“ schnell einholt?

Nein, ich bin, wie gesagt, sehr überzeugt von dem, was ich hier in der Region tue. Außerdem bin ich auch noch mit der Dresdner Singakademie und auf Gastspielen unterwegs.

Streichen Sie das „land“ mal aus dem Begriff Elbland Philharmonie.

(Lacht.) Ich weiß, worauf Sie hinauswollen.

Wäre die neue Elphi einige Hundert Kilometer elbabwärts kein Traumarbeitsplatz?

Natürlich ist es toll, in ganz besonderen Konzerthäusern zu arbeiten. Und vielleicht ergibt sich für mich auch mal die Möglichkeit für ein Gastspiel in der Elbphilharmonie. Aber das ist nicht mein Hauptziel. Das lautet immer noch: erfüllende Musik zu machen – und damit bei den Leuten anzukommen.

Ein Riesaer Stadtrat meldete sich mal in einer Sitzung zu Wort und berichtete davon, wie peinlich berührt er war, als in einem klassischen Konzert im Stern die meisten Stühle leer blieben. Verfolgen Sie das Ziel, die Stahlstädter zu erreichen?

Ja, unbedingt, einerseits mit attraktiven Programmen mit Klassik, Romantik, zeitgenössischer Musik, Operetten, Unterhaltungskonzerten, Jazz und andererseits mit viel Kommunikation. Ich möchte vor den Konzerten wieder Einführungsgespräche anbieten, um mit den Leuten über die Musik zu reden, die sie erwartet.

Das Orchester der Elbland Philharmonie ist ein per Haustarifvertrag eher mäßig bezahltes Ensemble. Wirkt sich das auf die Stimmung aus?

Die Musiker sind hochmotiviert. Wenn sie tolle Musik machen, gehen sie mit leuchtenden Augen nach Hause. Aber natürlich müssen sie auch davon leben können. Zum Glück hat sich in der Staatsregierung inzwischen herumgesprochen, wie wichtig die Kultur außerhalb der Großstädte ist. Daher bin ich guter Hoffnung, dass es für die Musiker künftig eine attraktivere Variante geben wird als den Haustarif.

Zum Abschluss: Hören Sie auch manchmal Popmusik?

Ja, im Auto. Aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen: Immer der gleiche Rhythmus und Harmonien aus der Zeit vor Bach – auf Dauer ist mir das einfach zu langweilig.

Das Gespräch führte Britta Veltzke.

