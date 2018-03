Herr Fischer wagt den Neuanfang Der ehemalige Ausbilder an der Gastgewerbeschule eröffnet ein neues Restaurant in Striesen. Findet er noch genug Köche?

Noch sind die Handwerker da, bald will Daniel Fischer eröffnen. © Sven Ellger

Wer hat heute noch den Mut und eröffnet ein neues Restaurant? Diese Frage stellen sich angesichts des Fachkräftemangels und der vielerorts schließenden Lokale so einige. Einer, der sich traut, ist Daniel Fischer. Am 15. April will er sein Restaurant „Daniel“ auf der Striesener Gluckstraße eröffnen. „Es ist nicht nur Mut, sondern Größenwahn und Leichtsinn zusammen“, sagt er mit einem Schmunzeln.

Er hat dabei Unterstützung – seine Frau und Mutter seiner fast einjährigen Tochter wird ihm nach der Elternzeit als Restaurantfachfrau zur Seite stehen. Warum gerade in Striesen und nicht in den Kneipenvierteln Neustadt und Altstadt? „Ich bin in Striesen aufgewachsen und wollte unbedingt dorthin zurück“, sagt Fischer, der bereits ein Lokal im Barockviertel betrieb. Außerdem, sagt er, könne er sich eine Pacht am Neumarkt nicht leisten. „Da ist man 20 000 Euro im Monat los.“ In Striesen sei die Pacht moderat. Wie hoch genau, will er nicht sagen. Er weiß, dass der Sprung in die Selbstständigkeit immer ein Wagnis ist. „Ein Jahr ist es meist ein Minusgeschäft, trotz sechs Tagen pro Woche Arbeit und kein Urlaub“, so der 43-Jährige.

Bis zur Eröffnung wird noch gewerkelt. Die Handwerker bauen die Küche ein, Wände und Decken werden gestrichen. In den Wochen vor der Eröffnung soll der Betrieb langsam anlaufen und das Team sich einspielen. Dieses hat er zusammen, neben ihm kocht noch ein weiterer Koch. Den zu finden, war schwer. Daniel Fischer weiß beim Thema Personal genau, wovon er spricht. 13 Jahre lang bildete er als Dozent die Köche an der Hotel- und Gaststättenschule im Schloss Albrechtsberg aus. Jahr um Jahr wurden es immer weniger Azubis. „Viele wollen lieber studieren oder gleich viel Geld verdienen“, sagt der gelernte Koch.

Der Fachkräftemangel habe aus seiner Sicht aber nichts mit dem schlechten Ruf der Gastronomie zu tun, sondern mit dem des Handwerks allgemein. „Es ist leider immer noch üblich, dass die Leute 14 Stunden am Tag arbeiten, aber nur acht bezahlt bekommen“, sagt er. Das müsse sich ändern. Ohne Zuschläge für das Wochenende und Feiertage zu zahlen, würde die Gastronomie keine Leute mehr bekommen. Auch zwei freie Tage seien wichtig. Daniel Fischer führt in seinem Restaurant Daniel deshalb mit Sonntag und Montag zwei Schließtage ein.

