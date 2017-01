Aus dem Gerichtssaal „Herr Doktor, muss unsere Mutti jetzt sterben?“ Im Messerstecherprozess sagt ein Arzt aus, wie knapp das Opfer überlebte. Mit der schnellen Hilfe wäre es fast schief gegangen.

Schnelle Hilfe? Zehn Minuten brauchte der Rettungswagen für 300 Meter. „Es kam mir vor wie eine Ewigkeit“, sagt ein Zeuge. © Nicolaus Armer/dpa

Der 74-jährige Meißner erinnert sich noch ganz genau: Es war Punkt 20 Uhr, als an diesem Tag die Tochter seiner Nachbarn aufgeregt an seiner Tür klingelt – denn es ertönte gerade die Melodie der Tagesschau. „Herr Doktor, Sie müssen schnell kommen, es ist etwas Schlimmes passiert“, sagt die Elfjährige und hat dabei ein großes Messer in der Hand. Das hatte ihre Mutter ihrem damaligen Mann entrissen, nachdem dieser ihr in den Bau gestochen hatte, und der Tochter zugeworfen.

Das alles weiß der Nachbar, der Arzt ist, zu diesem Zeitpunkt nicht. Er denkt an einen Unfall, nimmt dem Kind das Messer aus der Hand, biegt es wieder gerade. Für die Spurensicherung nicht das Gescheiteste, aber der Mann kann nicht wissen, dass das Messer Tatwerkzeug eines Verbrechens ist. Kurz vorm Haus kommt ihm sein Nachbar entgegen. „Wir müssen reden“, sagt der Arzt, doch der Nachbar antwortet mit stierem Blick nur „Nein, Herr Doktor, heute nicht“ und fährt mit dem Auto davon.

„So hatte ich ihn noch nie erlebt“, sagt der Arzt. Im Haus liegt die Ehefrau des Angeklagten auf dem Sofa, aus dem Bauch ist Inhalt ausgetreten. Der Arzt weiß, dass schnelle Hilfe nötig ist, auch Entzündungen drohen. Doch er kann nichts machen, hat nicht mal eine sterile Abdeckung. Er beruhigt die unter Schock stehende Frau und die beiden Kinder, ruft den Rettungsdienst. Doch der Disponent in Dresden kennt sich in Meißen nicht aus, will die Hausnummer wissen. Der Arzt kennt zwar seine eigene, aber nicht die der Nachbarn. Doch der Disponent besteht darauf. Die brauche er, um einen Rettungswagen loszuschicken. Eines der Kinder ruft dem Arzt die Hausnummer zu. Obwohl die Elblandklinik nur knapp 300 Meter vom Tatort entfernt ist, braucht der Rettungswagen quälend lange zehn Minuten. „Es kam mir vor wie eine Ewigkeit“, sagt der Arzt. Die Kinder sind völlig verstört. „Herr Doktor, muss unsere Mutti jetzt sterben“, fragt die Tochter weinend den Arzt. Per Notoperation wird die Frau gerettet. Auch der Vater der Geschädigten wurde alarmiert. Er ist aufgebracht: „So ein Scheißkerl“.

Der Angeklagte hatte sich schon einige Tage zuvor an den Nachbarn, der Psychiater und Neurologe ist, gewandt. „Herr Doktor, Sie müssen mir helfen. Meine Frau will sich von mir trennen.“ Der Arzt ist völlig überrascht. Bis dahin hatte die Familie heile Welt vorgespielt. Er schlägt eine Mediation vor, doch die Frau will nicht. Drei Tage später geschieht die unfassbare Tat.

Für die Frau steht ihr Entschluss fest. Sie will sich von ihrem Mann trennen, weil er ständig trinkt. „Er war jeden Tag betrunken. Ich wollte keinen besoffenen Ehemann, war nicht mehr glücklich in dieser Ehe“, sagte sie am Donnerstag als Zeugin vor dem Dresdner Landgericht. Am Tattag war sie bei einer Anwältin wegen der Scheidung. Auch die Schwiegermutter habe sich ständig eingemischt. „Manchmal dachte ich, er sei mit seiner Mutter verheiratet. Sie kam ständig unangemeldet zu uns, er rief sie laufend an“, sagt die 40-Jährige. Sie gibt zu, die Schwiegermutter als „alte Schnepfe“ bezeichnet zu haben. „Weil sie sich ständig einmischte, auch in die Erziehung der Kinder“, wie sie sagt.

Auch ihre Schwiegermutter tritt in den Zeugenstand. Ihre und die Aussagen der Geschädigten könnten unterschiedlicher nicht sein. So beschreibt sie das Verhältnis zu ihrer Schwiegertochter als geradezu innig. Sie redet zwar ausschweifend, doch immer wenn es konkret wird, weiß sie nichts. Sie weiß nicht, dass die Ehe ihres Sohnes in Scherben lag. Sie weiß nichts von den Streitigkeiten ihrer Söhne wegen der Firma. Sie weiß nichts von der Beleidigung als „alte Schnepfe“. Sie bemerkt nicht, dass ihre Enkeltochter bei einer Größe von 1,60 Metern auf 38 Kilogramm abgemagert ist. Sie weiß nicht, dass ihr Sohn trinkt. Selbst, als sie gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten am Tattag ihren Sohn zur Polizei begleitet, und im Auto direkt hinter ihm sitzt, will sich nicht bemerkt und gerochen haben, dass er betrunken war. Dabei hatte er mehr als zwei Promille Alkohol im Blut.

Das Verfahren wird am Donnerstag fortgesetzt.

zur Startseite