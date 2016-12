Pirnaer Adventskalender Herr der Zeit Als kleine Handwerker verkleidet, schlüpfen Kinder in Pirna aus den Kalendertürchen. Die SZ trifft ihre Vorbilder. Heute: der Uhrmachermeister.

zurück Bild 1 von 3 weiter © SZ

Der Pirnaer Uhrmachermeister Ulf Weise erklärt am 9. Dezember, um 17 Uhr, auf der Weihnachtsmarkt-Bühne sein altes Handwerk.

Neele Malin verkleidet sich am 9. Dezember als Uhrmacherin. Sie kommt natürlich pünktlich auf den Weihnachtsmarkt.

Bei Ulf Weise tickt es gewaltig. Dann ertönt auch noch ein Kuckuck. Der ruft die Zeit. Der Pirnaer Uhrmachermeister führt den Uhren- und Schmuckladen bereits in der vierten Generation. „Ich mag meinen Beruf, er hat viel mit Präzision, Fingerspitzengefühl und einem guten Auge zu tun“, zählt der 53-jährige die notwendigen Qualifikationen auf.

Angefangen hatte alles mit seinem Ur-

opa, der 1910 ein Uhrengeschäft in Dresden eröffnete. Nach seiner Lehre ging er, wie damals üblich, auf die Walz, die ihn bis nach Marokko führte. In Frankreich entspann sich eine folgenreiche Romanze. Auf dem Hinweg traf er nämlich auf eine Waise, die in einem Kloster arbeitete und lebte. Er war von der jungen Frau so fasziniert, dass er sie auf dem Rückweg erneut besuchte – und schließlich als seine Ehefrau nach Deutschland heimführte. Bei dieser Erzählung muss Ulf Weise ein wenig schmunzeln. Sein Großvater ließ sich dann 1961 in Pirna nieder, wo er ein Uhrengeschäft übernahm, das er später an Ulf Weises Vater Gert übergab.

Obwohl Ulf Weise in eine traditionelle Uhrmachermeister-Familie hineingeboren wurde, hat nie jemand Druck auf ihn bei der Berufswahl ausgeübt. Im Gegenteil. In den Ferien besuchte der gebürtige Pirnaer häufig seinen Großvater in der Werkstatt. „Es gab immer einen Tisch für mich, an dem ich mich ausprobieren durfte“, sagt Ulf Weise. Er weiß noch genau, wie viel Spaß es ihm machte, das Innenleben eines Weckers zu erkunden, als er das Gerät sorgfältig auseinander baute. „Ein Rad greift in dem Beruf ins andere, die gesamte Mechanik fasziniert mich bis heute“, erklärt der Pirnaer. So sei er in Schritten in die Branche hineingewachsen.

Folgerichtig absolvierte Weise nach der Schule eine Ausbildung zum Uhrmacher in der tickenden Hauptstadt des Osterzgebirges: in Glashütte. Zu seinem ehemaligen Lehrmeister hält er bis dato gute Kontakte. 1997 machte er seinen Meister und setzte noch ein Studium zum Betriebswirt des Handwerks drauf.

Seit 1996 führt er zusammen mit seinem Vater Gert das Geschäft in Pirna, das er vor drei Jahren übernahm. Gute Tipps erhält er nach wie vor von seinem Vater. Denn manche Schmuck- beziehungsweise Uhren-Reparaturen sind besonders kniffelig. Manche auch kurios. Nicht vergessen wird Ulf Weise den Kunden, der ihm seinen Nachschalldämpfer präsentierte. „Er wollte auf dem Auspuff eine besondere Gravur haben“, berichtet der Meister.

Sorgen machen ihm die zahlreichen Billig-Importe aus Fernost. Dagegen setzt er Qualität und Kundenfreundlichkeit. Mit Erfolg, wie sein immer gut besuchter Laden in der Schuhgasse zeigt. In dem Geschäft arbeitet eine Angestellte mit. Ob eins seiner beiden Kinder den Betrieb später übernimmt, steht noch nicht fest.

zur Startseite