Herr der sauberen Böden Trotz einer schweren Gehbehinderung hat Kay Kulig aus Pirna einen Job bekommen. Jetzt gibt es nur noch ein Problem.

Kay Kulig aus Pirna reinigt mit einer Spezialmaschine die Gebäude der Uniklinik Dresden. © Norbert Millauer

Der junge Mann schaut auf seine kräftigen Hände, die gefaltet in seinem Schoß liegen. Er sucht nach den richtigen Worten, zögert und sagt dann: „Ja, ein wenig stolz bin ich schon auf mich, weil ich nicht aufgegeben habe.“ Ein Lächeln zieht über sein Gesicht.

Seit Herbst arbeitet Kay Kulig aus Pirna als Gebäudereiniger im Uniklinikum Dresden. Das war nur möglich, weil er einen starken Willen hatte und sein Arbeitgeber sein Potenzial erkannte.

Doch der Reihe nach. Kay Kulig wird in Pirna geboren. Zu früh. Deshalb leidet er seit seiner Geburt unter einer Gehbehinderung mit 70 Prozent Einschränkung. Er macht seinen Schulabschluss und beginnt danach eine Ausbildung zum Bürokaufmann. 2011 schließt er mit der Traumnote von 1,7 ab. Doch der Hoffnung, dass er bei diesem guten Abschluss schnell einen festen Arbeitsplatz findet, folgt die Enttäuschung. Kulig schreibt über 400 Bewerbungen und kassiert eine Absage nach der anderen. „Der Tenor lautete immer, dass ich angeblich mit meinen Einschränkungen auf dem ersten Arbeitsmarkt nicht tätig sein könnte“, berichtet der 26-Jährige.

Wie er sich damals fühlte? „Es war deprimierend, manchmal habe ich meinen Lebensmut verloren.“ Halt geben ihm Freunde und Familie. Es folgen mehrere Bildungsmaßnahmen. „Alles ohne Perspektive“, urteilt Kay Kulig rückblickend. Doch er lässt sich nicht unterkriegen und kämpft um einen festen Job. Hilfe bekommt er von Bettina Gacek vom Dienstleistungswerk Support Sachsen, einer Koordinationsstelle, die Menschen mit Einschränkungen unterstützt. Sie baut dem Pirnaer eine Brücke zur Firma UKD-Service GmbH, einer Tochterfirma des Dresdner Uniklinikums, die u. a. für die Gebäudereinigung zuständig ist.

Zunächst wird eine Probewoche vereinbart, während der Kay Kulig in der Wäscherei auf dem Uniklinik-Gelände tätig ist. Jedoch stellt sich heraus, dass er aufgrund seiner körperlichen Behinderung dieser Aufgabe nicht gewachsen ist. Das ständige Bücken belastet ihn zu sehr. Dafür überzeugt Kay Kulig aber mit seiner Motivation. Merten Kionka, Prokurist der UKD-Service GmbH, erkennt die Einsatzbereitschaft und sucht deshalb nach alternativen Einsatzmöglichkeiten für den Mann.

Speziell angeschaffte Reinigungsmaschine für Kay Kulig

Die Lösung ist eine selbstfahrende Reinigungsmaschine, die extra für Kay Kulig angeschafft wird. Damit er genügend Platz für seine Spezialschuhe hat, muss der Raum zwischen Lenksäule und Sitz vergrößert werden. Das Gerät sowie der Umbau kosten 22 000 Euro. Die Summe wird größtenteils von dem Integrationsamt Sachsen gefördert.

Schnell erlernt Kulig die Bedienung der Maschine und ist mittlerweile Profi im Kurvendrehen auf den Fluren und im Foyer. „Besonders kniffelig sind die Flächen nahe den Türen, da muss man immer gut aufpassen“, berichtet Kulig. Täglich wischt er im Diagnostisch-Internistisch-Neurologischen Zentrum und dem Nachbarhaus rund 7 000 Quadratmeter Boden sauber.

Mit seinen Kollegen kommt der Pirnaer gut klar. „Wenn ich eine Frage habe, kann ich mich an jeden wenden.“ Obwohl er am Tag der Weihnachtsfeier Urlaub hatte, ist er extra von Pirna nach Dresden gefahren, um an der Party teilzunehmen. Bereut hat er es nicht. „Die Feier war sehr schön“, sagt Kay Kulig.

Ganz offensichtlich ist der Pirnaer nach langer Suche endlich gut angekommen. „Ich bin glücklich und habe nur einen Wunsch, nämlich, dass ich bis zur Rente hier arbeiten kann.“

Ein kleines Problem gibt es dennoch. Da er auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen ist, benötigt er Unterstützung Dritter, um rechtzeitig am Uniklinikum zu sein. Um 3 Uhr steht Kay Kulig auf. Sein Dienst beginnt um 5 Uhr. Deshalb sucht er eine Wohnung in Dresden, wo er selbstständig zu seinem Arbeitsort fahren kann. In den nächsten Tagen hat er mehrere Besichtigungstermine. „Ich bin zuversichtlich, dass es nach dem Job jetzt auch noch mit der Wohnung klappt“, sagt Kulig optimistisch und setzt sich wieder auf seine Reinigungsmaschine, um den Flur in der ersten Etage zum Blitzen zu bringen.

