Herr der Baustellen Kraftfahrer sind von den vielen Sperrungen genervt. Firmen wie die von Jan Seifert aus Ludwigsdorf profitieren. Denn er schildert sie aus.

Jan Seifert steuert eine Maschine zum Markieren der Fahrbahn: Hier ist er mit einem Kollegen in Königshain zugange. In und um Görlitz sperrt und sichert Jan Seifert mit seinem Unternehmen nahezu alle Baustellen ab. © pawel sosnowski/80studio.net

Unglaubliche 6000 Verkehrszeichen hat Jan Seifert in seinem Depot. Natürlich stehen dort nie alle gleichzeitig herum. Denn Jan Seifert betreibt eine Firma zur Ausschilderung von Baustellen. Seit 13 Jahren freut er sich über jede Straße, die instand gesetzt wird, solange führt er die Baustellenabsicherung & Fahrbahnmarkierung Seifert, mit Sitz in Ludwigsdorf. Und inzwischen betreut er auch 99 Prozent aller Baustellen in der Stadt, wie er sagt. „Wenn nicht gerade noch Kabelfirmen bauen.“

Zurzeit hat er so gut wie alle Schilder und Absperrschranken draußen. Kein Wunder, wimmelt es in der Stadt Görlitz im Moment ja nur so vor Baustellen. Schützenstraße, Postplatz, Krölstraße oder Struvestraße sind zurzeit die großen und langfristigen Baustellen. Von den vielen kurzzeitigen, wo wegen Ampelumrüstungen, Medienverlegungen, Schachtsanierung oder in Görlitz eben auch oft üblich wegen allen möglichen Filmdreharbeiten gesperrt werden muss, ganz zu schweigen. Gefühlt hat der Görlitzer Fußgänger und erst recht der Kraftfahrer gerade eine harte Zeit, fast wöchentlich müssen manche sich neu überlegen, wie sie zur Wohnung oder ins Büro kommen. Jan Seifert allerdings sagt, es sei gar nicht viel mehr als in anderen Jahren. „Allerdings sind die Baustellen diesmal etwas zeitiger als sonst.“

120 solche Baustellen betreut er im Moment – nicht nur in Görlitz. Bis Zittau fährt er mit seiner fünfköpfigen Truppe, sogar in Dessau-Roßlau sichert er eine Baustelle ab. Sperrscheiben und die gelben Umleitungsschilder – das sind im Moment seine Renner. Mit der Zeit hat er immer neue nachbestellen müssen. Noch vor ein paar Jahren hatte er 3000 Schilder im Fundus. Und wenn mal eins von der Baustelle verschwindet, weil jemand sich einen Scherz erlaubt hat oder ärgern wollte, muss er natürlich nachrüsten.

Baustellenabsicherung, das bedeutet auch viel Nachtarbeit, sagt Seifert. Nach dem Straßentheaterfestival ViaThea oder nach Dreharbeiten müssen Straßen eben ruck zuck wieder freigegeben werden. Für das Altstadtfest oder den Europamarathon ist Seifert nicht zuständig. Hier kümmert sich entweder der Städtische Betriebshof selbst, oder das Löbauer Unternehmen Schönlein stellt mobile Ampeln und Umleitungsschilder auf. Auskunft möchte Schönlein der SZ gegenüber aber nicht geben.

Der Städtische Betriebshof springt immer dann ein, wenn es etwa um verkehrsrechtliche Anordnungen, Wartung und Instandsetzung von Verkehrsleiteinrichtungen oder das Aufstellen von mobilen Schildern zur Absicherung bei Pflegearbeiten geht. „Für die derzeitige Baustellensituation hat der Städtische Betriebshof zum Beispiel auch die Verkehrsführung auf dem Obermarkt geändert“, sagt Stadtsprecher Wulf Stibenz. „Wegen der Bauarbeiten auf dem Postplatz musste für die Görlitzer Stadtbuslinie B eine Durchfahrt auf dem Obermarkt ermöglicht werden.“ Immerhin auch 200 Verkehrszeichen hat die Stadt deshalb selber zur Verfügung.

Mit Jan Seiferts Unternehmen ist das sicher kein Vergleich. Die Ludwigsdorfer Firma kümmert sich übrigens auch um zahlreiche Fahrbahnmarkierungen – zuletzt unter anderem auf der Schlesischen Straße in Görlitz und auf der Kreisstraße zwischen Königshain und Reichenbach.

zur Startseite