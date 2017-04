Herr Brähmig, ist die deutsche Pkw-Maut gerecht? Der Bundestagsabgeordnete sagt im SZ-Gespräch, er sei für ein anderes Modell. Warum er trotzdem zugestimmt hat.

Klaus Brähmig ist 59 Jahre alt. Er ist CDU-Bundestagsabgeordneter für den Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. © Dirk Zschiedrich

Herr Brähmig, haben Sie im Bundestag für die Pkw-Maut votiert?

Ich habe diesem Koalitionsanliegen zugestimmt. Es gehen nicht immer alle Wünsche in Erfüllung, was den Koalitionsvertrag mit SPD und CSU angeht. Ich war schon kritisch, als es um den Mindestlohn ging. Die Maut war ein Anliegen der CSU. Das war sinnvoll für die Gesamtarithmetik für die Koalition.

Das klingt nicht nach Begeisterung. Sind Sie hinsichtlich der beschlossenen Ausgestaltung der Maut skeptisch?

Die Aufgabenstellung, die Verkehrsminister Dobrindt hatte, war gewissermaßen die Quadratur des Kreises. Der Bundestag war zu überzeugen – also SPD, CDU und CSU, es durfte keine Steuererhöhung geben und es musste europakonform sein. Deshalb hat man eine Konstruktion gefunden, bei der die Ökologie zum Zuge kommt, also werden die Halter spritsparender Autos und von Elektroautos steuerlich bessergestellt und die anderen müssen die Maut bezahlen, kriegen aber diese über die Kfz-Steuer zurück. So gibt es keine Mehrbelastung.

Trotzdem bleibt es eine Quadratur des Kreises und die Kanzlerin musste wortbrüchig werden. Sie hat ja gesagt, mit ihr werde es keine Pkw-Maut geben. Stört Sie das?

Wortbruch? Das weiß ich nicht. Da müssen Sie die Bundeskanzlerin fragen. Ich bin auch nicht der Sprecher der Bundesregierung, sondern Abgeordneter dieser Region.

Wie würden Sie argumentieren, wenn nun jemand sagte, die Maut sei nur ausgedacht worden, um Franzosen, Italienern, Schweizern, Tschechen und Österreichern eins auszuwischen?

Nein, das sehe ich nicht so. Schauen Sie, kein Mensch regt sich auf, wenn er etwa nach Südtirol fährt und dann in Österreich und Italien Maut bezahlt. Ich denke, die Grundvoraussetzung ist, dass wir eine Gleichbehandlung hinbekommen. Es hat keinen Sinn, wenn die deutschen Autofahrer auf der einen Seite in Italien, Frankreich oder Österreich Maut bezahlen, weil sie das europäische Verkehrsnetz sehr stark benutzen. Auf der anderen Seite aber bekommen die übrigen Länder um uns herum die Straßennutzung steuerfinanziert über den deutschen Bürger. Das ist nicht gerecht. Deshalb habe ich damit Probleme, wenn sich nun die Österreicher und Niederländer bei der EU beschweren.

Was ist mit dem grenznahen Verkehr? Sollte es für die tschechischen Arbeitnehmer und Kunden etwa keine Ausnahmen geben?

Soweit ich weiß, wird es keine Ausnahmen geben oder genauer gesagt nur in Fällen, die auch bei den Deutschen zählen: also spritsparende Fahrzeuge und Elektroautos. Ich denke, bei Kosten für eine Zehntagesvignette von 2,50 bis 25 Euro von Fiat bis Porsche wird es durch die Maut keine Abbrüche geben, was den Tourismus angeht. Und im Fall der Arbeitnehmer etwa aus Tschechien oder Polen wird es bestimmt das eine oder andere Unternehmen geben, das die Maut für die auswärtigen Arbeitnehmer, wenn nötig, ausgleicht.

Die Abgabe soll nun 2018 eingeführt werden – dann haben insgesamt 18 EU-Länder ein eigenes Maut-System. Eine optimale Lösung?

In einem freien Markt von Gütern und Waren wie der EU ist ein Flickenteppich aus unterschiedlichen Mautsystemen und -höhen nicht gut. Deshalb wird die EU-Kommission in einigen Monaten einen Vorschlag für eine EU-Maut vorlegen. Dass man darüber nachdenkt, ist ein positiver Effekt der deutschen Maut-Debatte.

Nun ist es bei der deutschen Maut so, dass alle den gleichen Betrag zahlen – der viel fahrende Geschäftsmann mit 40 000 km im Jahr und der Rentner mit 4 000 km. Ist das in Ordnung?

Eine andere Lösung ist technisch durchaus machbar. Das müssen wir in den nächsten Monaten und Jahren versuchen, intelligent umzusetzen. Also eine Maut mit echter Verkehrslenkung. So verstehe ich auch die europäische Dimension. Wünschenswert wäre eine Maut, die nicht nur berücksichtigt, wer wie stark das Straßennetz nutzt; sie sollte auch eine verkehrslenkende Wirkung haben. Wer etwa am Freitagnachmittag von Pirna nach München fährt, sollte stärker zur Kasse gebeten werden als derjenige, der in der Nacht zum Sonntag allein auf der Autobahn unterwegs ist.

Das Gespräch führte Domokos Szabó.

zur Startseite