Hermanns tierisches Reich

Schwein Hermann fühlt sich auf der Weißiger Farm sichtlich wohl. Das Tier ist einer der Besucherlieblinge. © Sven Ellger

Hinter diesem Farmtor gibt es einen besonderen Esel. Und ein Kamel der anderen Art. Und das Schwein Hermann, der heimliche Boss auf der Farm. Wenn am 24. Dezember, 10 Uhr, die Kinder von der Kinder- und Jugendfarm Spielwiese in Weißig zum traditionellen Krippenspiel laden, dürfen die Tiere auf keinen Fall fehlen. Schafe haben sie hier. Die hat es auch in der Krippe bei Maria und Josef gegeben. Aber Esel gibt es auf der Weißiger Anlage nicht. „Deshalb haben wir eins der Pferde als Esel verkleidet“, sagt Sozialpädagogin Anne Drittich. In einem der vergangenen Jahre durfte das Pferd auch schon mal als Kamel auftreten.

Dabei haben die Weißiger noch andere Alternativen, um das Krippenspiel tierisch auszugestalten. Neben den vier Schafen leben vier Ziegen, drei Kleinpferde, allerlei Kaninchen und eine Katze auf dem Hof. Dazu kommen die beiden Schweine: Hermann und Rosalie. Die dürfen im gesamten Gelände umherlaufen, lieben die Kuscheleinheiten der Besucher und haben sogar einige Kunststücke drauf. 1992 wurde die Kinder- und Jugendfarm auf einem privaten Grundstück eröffnet. Seit 2001 gehört sie zum Verein Kinderland Sachsen. Dienstag bis Sonnabend können Kinder hier kostenlos Zeit verbringen, toben, an der Bude bauen und die Tiere ausführen. „Sie müssen aber auch mitarbeiten“, sagt Anne Drittich. Also füttern, ausmisten und die Tiere pflegen. In der Winterzeit steht während der offenen Tage immer 16 Uhr gemeinsames Füttern der Tiere auf dem Programm. Am Vormittag erledigen das die Mitarbeiter allein.

Bis zu 40 Kinder täglich kommen auf das Gelände am Fuß des Hutbergs. „Solch ein Angebot sollte es in jedem Stadtteil geben“, sagt Anne Drittich. Kinder sollten viel öfter draußen sein und den Umgang mit Tieren lernen. Das ist ihr Wunsch. An den wird sie bestimmt auch zum Krippenspiel denken. Dann knistert das Lagerfeuer und der Punsch dampft im Kessel. Und das Pferd darf dieses Mal nur Pferd sein. Denn in diesem Jahr stehen die Schafe auf der Bühne. (SZ/acs)

